Le grandi trattative del Parma - 2002, Bonera soffiato alla concorrenza. Poi vincerà tutto al Milan

Estate 2002. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sul mondiale in Corea e Giappone, in Italia il mercato comincia a muoversi, soprattutto per quanto riguarda gli Under 21, in quell’anno protagonisti in Serie A. Sono tanti i ragazzi del CT Gentile protagonisti sulle pagine di mercato: da Pelizzoli a Matteo Ferrari, da Brighi a Donati, passando per Daniele Bonera, che con l’Under 21 è agli sgoccioli, e da dopo il mondiale orientale passerà definitivamente con i grandi di Trapattoni (con cui già aveva esordito l’anno prima).

Cresciuto nel settore giovanile della sua Brescia, Bonera si afferma come uno dei prospetti più interessanti per la difesa, crescendo esponenzialmente e conquistandosi i gradi da titolare nel Brescia di Carletto Mazzone, oltre ad un ruolo da protagonista con la selezione di Claudio Gentile. Dopo la sua miglior annata in carriera, al giovane difensore iniziano ad avvicinarsi le big del nostro campionato, consapevoli che con un piccolo sforzo economico potrebbero mettere a posto la difesa per anni. C’è il Milan di Galliani e Berlusconi, c’è l’Inter che osserva da lontano e c’è soprattutto il Parma, che nel corso di quella stagione aveva spezzato il sogno del Brescia, eliminandolo in semifinale di Coppa Italia. I primi contatti avvengono già in primavera, con il Parma che dimostra di fare sul serio: i crociati sono i primi a muoversi, e questo sarà il fattore determinante della trattativa. Si chiude ad inizio giugno, con il difensore che svela i suoi obiettivi: “Non far rimpiangere i grandi difensori passati da queste parti”. E così sarà. Bonera rimarrà a Parma fino al 2006, quando passò al Milan per circa 4 milioni, dopo il taglio all’ultimo secondo dai 23 per il mondiale tedesco. In rossonero vincerà tutto, prima di un’ultima parentesi in Spagna, al Villareal, e tornare in rossonero come vice allenatore, prima di Giampaolo e poi di Pioli.

