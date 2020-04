Le grandi trattative del Parma - 2003, scambio Morfeo-Lamouchi che stava saltando per la Lazio

Estate 2003. L’Inter di Hector Cuper è al lavoro per cercare di mettere appunto una squadra arrivata seconda in campionato, alle spalle della Juventus, e per farlo deve prima “liberarsi” di tutti quei giocatori fuori dal progetto, per vari motivi. Uno di questi è il giovane Domenico Morfeo, fantasista molto interessante ma schiacciato dalla concorrenza e dal tecnico Cuper, fido servitore del 4-4-2. Proprio il pragmatismo del tecnico aveva creato qualche attrito nella stagione precedente, dove Morfeo era stato per un lungo periodo un jolly importante per l’Inter fino alla richiesta del calciatore di non essere più adattato da esterno di centrocampo, richiesta che lo portò ai margini della rosa, facendolo finire nel dimenticatoio. Anche per questo Cuper considera Morfeo cedibile, magari in prestito, in modo da poterlo riavere un paio di anni più tardi, più pronto e maturo.

La prima squadra che si fa sotto è l’Ancona di Gigi Simoni, neopromosso in Serie A. Simoni, che verrà sostituito a fine giugno, apprezza le qualità di Morfeo, che è anche un pallino del presidente Pieroni. Si approccia un dialogo, ma c’è distanza. Non se ne fa nulla. A quel punto subentra il Parma, volto amico dei nerazzurri, soprattutto dopo gli ultimi mercati, con tante operazioni incrociate. L’idea è di Lele Oriali: “E se si facesse uno scambio con Lamouchi?” Lamouchi infatti, è un vecchio pallino di Oriali, che già in due occasioni aveva provato a portarlo a Milano, senza però fortuna. Il francese è in uscita da Parma, dove era arrivato nel 2000, e uno scambio di prestiti con Morfeo potrebbe accontentare entrambe le società. Si convoca una riunione per il tardo pomeriggio del 27 giugno, con l’agente di Morfeo (e di Bobo Vieri, che tratta il rinnovo) Sergio Berti garante dell’operazione. Presenti anche i due giocatori ma sono varie difficoltà, dalla durata del prestito, all’indennizzo, seppur minimo, per concludere l’operazione. In più, in serata, l’Inter deve fronteggiare la concorrenza della Lazio per Lamouchi, con i biancocelesti disposti ad offrire Paolo Negro come contropartita per il centrocampista. Attimi di panico, ma rientrati dopo cena. L’operazione va in porto, sarà un prestito biennale con diritto.

Morfeo è molto felice per l’esito dell’operazione. Milano non era ancora la tappa giusta, e un paio di anni in provincia potrebbero solo che fargli bene. In più, a Parma, ritrova Cesare Prandelli, “Il mio maestro, insieme a Vavassori”, come dirà in seguito. A Parma si vedrà il miglior Morfeo della carriera, scintillante nel ruolo di trequartista e ben amalgamato con i compagni. Saranno 96 le presenze e 16 reti, oltre a svariati assist, che porteranno il Parma a riscattarlo pienamente nel 2005 per 7.5 milioni. Poi l’addio, nel 2008, sbattendo la porta dopo essere uscito dal progetto. Pochi mesi a Brescia, altri mesi a Cremona, e la chiusura della carriera, a San Benedetto del Tronto nel 2010, in seconda categoria.

