Le grandi trattative del Parma - 2008, arriva Alessandro Lucarelli e il resto è storia

Nell’estate 2008 il Parma sta ancora raccogliendo i pezzi di una retrocessione, la prima dopo diciotto anni di A consecutivi, sicuramente inattesa visti i propositi di inizio stagione. Ma dopo una stagione complessa, il colpo di grazia arriva nel secondo tempo dell’ultima giornata del campionato e il mietitore di chiama Zlatan Ibrahimovic, che regala lo scudetto all’Inter e decreta la retrocessione dei crociati. La pillola da digerire è pesante, ma il Parma di Tommaso Ghirardi vuole ripartire e tornare il più in fretta possibile nella massima serie. Inizia così una campagna acquisti importante per la categoria, che alterna un mix fra giovani in rampa di lancio e giocatori più esperti. Arrivano in comproprietà i giovani Paloschi e Antonelli dal Milan, il centrocampista Mariga dall’Helsingborg, Alessandro Budel dall’Empoli, Leon dal Genoa e un altro difensore, sempre dal Genoa: Alessandro Lucarelli.

La trattativa per Lucarelli non è facile ed è ricca di incastri complessi. Inizialmente il Parma aveva individuato in Salvatore Aronica della Reggina il difensore ideale per guidare la retroguardia: Aronica era affidabile e in uscita da Reggio Calabria, ma era richiesto da molte squadre di A. C’era il Genoa, che proponeva lo scambio proprio con Lucarelli, e c’era il Napoli, squadra dove poi finirà a giocare. Il tecnico Gigi Cagni è chiaro con Ghirardi, vuole un difensore esperto, come ammette il presidente: “Cagni vuole un difensore esperto: potrebbe essere Lucarelli. Abbiamo detto no ad Aronica per coerenza: abbiamo un tetto ingaggi e lo rispettiamo”. Arrivando a Parma Lucarelli si riunirebbe al fratello Cristiano, che ha deciso di restare anche in B. I due non giocano insieme da anni, dal Livorno, e anche il fratello maggiore dei Lucarelli spinge per riunire la famiglia. A metà luglio arriva la fumata bianca: Lucarelli Jr passa al Parma per 1.2 milioni, firmando un contratto triennale. Nessuno lo sa ancora, ma quello è il primo giorno di una storia con pochi eguali.

