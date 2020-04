Le grandi trattative del Parma - 2009, Panucci è il colpo del ritorno in A ma lascia dopo sei mesi

vedi letture

Estate 2009. Dopo un anno di Purgatorio in Serie B, il Parma di Tommaso Ghirardi torna nella massima serie, con l’obiettivo di assestarsi e tornare ai livelli del passato. Il presidente crociato è molto ambizioso, sogna l’Europa e vuole regalare al pubblico ducale un grande colpo, un campione come quelli che negli anni precedenti avevano fatto la storia del Parma. Ad inizio mercato Ghirardi fissa gli obiettivi: vuole almeno un colpo per reparto, possibilmente alternando un mix tra esperienza e freschezza. Sulla stampa esce un nome clamoroso, che risponderebbe certamente ad uno dei criteri espressi da Ghirardi, quello dell’esperienza, ma che potrebbe tornare a far sognare un pubblico abituato da sempre a grandissimi nomi: Pavel Nedved. La Furia Ceca ha da poco concluso la sua stagione con la Juventus e sta meditando il ritiro. Ghirardi sonda il terreno, parla con il suo agente, ma alla fine molla la presa una volta capita la volontà dell’ex Lazio, che si ritirerà ufficialmente poche settimane dopo. Ma il colpo “nostalgia” è nei pensieri di Ghirardi, che scruta il mercato svincolati ed individua il suo obiettivo: Christian Panucci.

Panucci è reduce dalla stagione più complicata della sua carriera, l’ultima alla Roma, squadra in cui era arrivato nel 2001. Gli ultimi mesi nella Capitale sono stati un calvario: dopo una panchina di troppo Panucci sbotta e chiede alla Roma di cederlo a gennaio. A gennaio però non riesce a trovare un accordo con una nuova squadra e, a malincuore, è costretto a restare a Roma, anche se da “emarginato”, escluso anche dalla lista Champions. Pentito, si espone con un comunicato stampa chiedendo pubblicamente scusa e rientrando, parzialmente, in rosa. In scadenza, non rinnova, e si ritrova a luglio svincolato, con anche il pensiero del ritiro. Nonostante abbia 36 anni sulle spalle, sono parecchie le squadre interessate all’ex Milan e Real Madrid. C’è il Parma, che sembra avvantaggiato, c’è la Fiorentina, che tratta anche il terzino dell’Hoffenheim Beck, e c’è il Genoa, squadra in cui Panucci è cresciuto. Dopo un primo approccio più che positivo con il Parma, qualcosa si rompe, e da un accordo ad un passo si arriva ad una rottura inaspettata. Si insidia il Genoa, complice anche l’uscita di scena pittoresca della Fiorentina, che addirittura emette un comunicato: "In merito alle voci che vedono vicino alla ACF Fiorentina il calciatore Christian Panucci, la Società comunica che non c’è mai stato, né ora né in passato, alcun interesse”. Ghirardi è tranquillo, sa che nulla è ancora perduto: “Ci sono alternative, non ho alcuna preoccupazione”. L’offerta del Genoa è importante: un anno di contratto a un milione e duecento mila euro a stagione, con l’opzione di rinnovo per un altro anno. Sembra fatta, c’è chi dice che il passaggio di Panucci a Parma sia saltato per una furiosa litigata, chi per un problema tecnico, ma proprio quando le parti sembrano più lontane, Ghirardi piazza l’accelerata decisiva e si assicura il difensore. Contratto di un anno ad un milione, con opzione di rinnovo: si chiude a fine luglio.

Sembra l’inizio di una bella avventura ma qualcosa si rompe dopo pochi mesi. Dopo un inizio con tanto entusiasmo, la stagione del Parma subisce una svolta negativa fra gennaio e febbraio, con la squadra in rotta con il tecnico Guidolin e con una serie di risultati negativi consecutivi preoccupante. Panucci sembra non aver più motivazioni, e di punto in bianco chiede la rescissione al club, ottenuta poi a febbraio, a sei mesi dal suo arrivo. Il Parma poi si riprenderà e chiuderà ottavo il suo primo campionato dal ritorno in A, mentre Panucci annuncerà il ritiro ad agosto.

Le grandi trattative del Parma: duello con il Napoli per Couto

Le grandi trattative del Parma: Cannavaro nell'estate dei rifiuti

Le grandi trattative del Parma: Ze Maria preferisce i crociati a Real e Barcellona

Le grandi trattative del Parma: Almeyda e Conceiçao nell'affare Crespo-Lazio