Le grandi trattative del Sassuolo - 2005: arriva capitan Magnanelli, inizia la grande scalata

Francesco Magnanelli ha fatto e sta facendo la storia del Sassuolo. Il centrocampista classe '84 è una delle poche bandiere del calcio italiano. Chiacchierare con lui in conferenza stampa è un piacere perché non è tipo da 0-0, nemmeno a parole. I suoi discorsi trasudano di sentimenti, orgoglio, passione e amore per il calcio. Mai banale, in campo e nella vita, nel lontano 2005 ha accettato la sfida del Sassuolo inconsapevole di quanto sarebbe accaduto. Il club neroverde militava allora in C2 ma alla presidenza c'era un visionario, il dottor Squinzi, che già sognava i 'derby' con l'Inter (non ha mai nascosto la sua fede per il Milan) e le vittorie a San Siro. La grande scalata del Sassuolo è iniziata nel 2005, l'anno della promozione dalla C2 alla C1. In quell'anno, indossò la maglia neroverde per la prima volta, Francesco Magnanelli.

Dopo le esperienze con il Gubbio, il giocatore fu acquistato dal Chievo ma non riuscì a esordire in Serie A. Il Puma scende nuovamente di categoria ma con la Sangiovannese colleziona 7 presenze. Cambia aria, in maniera definitiva, accettando la sfida del Sassuolo. “Gli ho cambiato la carriera. L’ho portato per una cifra iniqua, diecimila euro se non sbaglio, dal Gubbio al Sassuolo, dove ho conosciuto un grande direttore sportivo come Nereo Bonato. E poi Magnanelli ha scritto la storia del Sassuolo, ha iniziato dalla Serie C2 e piano piano - conclude - è arrivato in Serie A” le parole del procuratore Danilo Caravello ai nostri microfoni. Magnanelli è il capitano del Sassuolo e primatista di presenze, una delle ultime bandiere del calcio. Dalla C2 all'Europa League con i neroverdi. Una scalata iniziata nel 2005. To be continued...