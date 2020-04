Le grandi trattative del Sassuolo - 2012: arriva Missiroli, l'uomo del destino neroverde

Simone Missiroli ha scritto la storia a Sassuolo e ha lasciato un ricordo indelebile in neroverde. Missiroli era arrivato a Sassuolo nel gennaio del 2012, fortemente voluto da Fulvio Pea e acquistato dalla Reggina per circa 3 milioni e mezzo. Nessuno sapeva che il centrocampista, col passare del tempo, sarebbe diventato l'uomo del destino. Il Missile, acquisto più costoso di Squinzi prima di Zaza e tutti gli altri, ha lasciato la Reggina e ha trovato un'altra isola felice. I neroverdi, all'epoca in Serie B, cercavano rinforzi per la promozione in Serie A e fecero partire il mercato con il doppio botto, ingaggiando Troianiello e poi Missiroli, due grandi elementi per la categoria. A fine campionato, la A sarà solo sfiorata. Ci vorrà un altro anno per raggiungere la massima serie, per la prima volta. E l'uomo del destino è proprio Missiroli.

Sei anni e mezzo in neroverde non sono facili da dimenticare. “Certi amori regalano un’emozione per sempre, momenti che restano così, impressi nella mente“. Basterebbe questa frase di Eros Ramazzotti per racchiudere le emozioni e lo stato d’animo dei tifosi neroverdi pensando e ripensando al Missile. Sei anni e mezzo e mille emozioni. Il gol al Livorno al minuto 96 nella sfida dell'ultima giornata del campionato 2013 che ha sancito la prima storica promozione in Serie A, il gol che ha inflitto il primo segno X alla Roma di mister Eusebio Di Francesco, uno che stravedeva per lui (“È giusto guardare quelli più bravi di noi. Ho subito capito che Pogba sarebbe diventato un grande giocatore. Il nostro piccolo Pogba è Missiroli, un giocatore cresciuto tantissimo che riesce a fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva“). Centonovantasette presenze, 17 gol, mille emozioni.