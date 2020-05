Le grandi trattative del Sassuolo - 2013, arriva Zaza, punta senza dimora che si guadagnerà la Juve

Il Sassuolo è da 7 anni in Serie A e nel corso della sua breve ma preziosa esperienza nel massimo campionato, frutto del grande impegno della famiglia Squinzi, ha lanciato tanti talenti. Uno di questi è Simone Zaza, arrivato in neroverde nell'estate del 2013, dopo una stagione positiva in Serie B con la maglia dell'Ascoli. Il giocatore arrivò a Sassuolo grazie a un'operazione congiunta con la Juventus. Allora c'erano ancora le comproprietà: i bianconeri acquistarono il calciatore a titolo definitivo dalla Sampdoria per un importo di 3,5 milioni di euro pagabili in tre anni; contestualmente lo cederà al Sassuolo in compartecipazione per la cifra di 2,5 milioni di euro pagabili in tre anni. Il centravanti senza fissa dimora trova così la sua dimensione ideale, segnando il primo gol in Serie A dei neroverdi (alla seconda giornata contro il Livorno) e regalando il primo punto ai neroverdi nella massima serie (in casa del Napoli).

Zaza indosserà la maglia del Sassuolo per due anni, giocando al centro dell'attacco di mister Di Francesco. Chiuderà il primo anno in A con 9 gol all'attivo. Il secondo anno andrà ancora meglio. Il Sassuolo chiude la compartecipazione a proprio favore, versando 7,5 milioni di euro nelle casse della Juve che però mantiene il diritto di riacquisto a 15 milioni il primo anno, a 18 il secondo. Zaza cresce e realizza 12 gol tra campionato e Coppa Italia. Dodici gol che bastano per convincere la Juventus a puntare su di lui. Zaza non è mai rimasto in un club più di due anni, come a Sassuolo, e solo in un'occasione ha fatto meglio rispetto ai suoi anni in neroverdi: nel 2017/2018 a Valencia, con 13 gol (escludiamo l'anno in B ad Ascoli). Complessivamente con la maglia del Sassuolo colleziona 69 presenze e 21 gol, meritandosi poi la chiamata della Juve.