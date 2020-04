Le grandi trattative del Sassuolo - 2014: arriva Sansone e Di Francesco mette le ali per l'Europa

Se c'è un acquisto che ha rappresentato il cambio di passo, l'upgrade definitivo per il Sassuolo forse è stato quello di Nicola Sansone. L'attaccante scuola Bayern Monaco, nel gennaio del 2014, lasciò il Parma, società blasonata, per unirsi al 'piccolo' Sassuolo, società ambiziosa che nel 2014 era al secondo anno di Serie A. Sansone lasciò il Parma per firmare con i neroverdi e fu un cambio di passo decisivo per la formazione neroverde allenata da mister Di Francesco. Il giocatore arrivò in comproprietà (all'epoca erano ancora consentite) e resterà a Sassuolo per 2 anni. Chiuse i primi 6 mesi aiutando i neroverdi a raggiungere una tranquilla salvezza, con tanto di 12° posto in classifica, ma la vera svolta arrivò l'anno seguente.

Il Sassuolo sognava in grande grazie alla visione e alla progettualità del compianto patron Giorgio Squinzi e i neroverdi misero le ali e il turbo. Sansone, Zaza, Berardi (Politano in panchina). Fu la svolta. Il Sassuolo chiuse il campionato con uno storico sesto posto (miglior risultato di sempre) che valse anche la qualificazione in Europa League. San...sone realizzò gol decisivi come il magico calcio di punizione che servì a battere la Juventus per 1-0 al Mapei Stadium nell'ottobre del 2015 (dopo quella sconfitta poi gli uomini di Allegri risalirono la china e vinsero ancora lo Scudetto). Sansone disputa 36 partite su 38 e realizza 7 gol, trascinando il Sassuolo in Europa. A fine stagione arriverà la cessione per 14 milioni di euro al Villarreal.