Le grandi trattative del Sassuolo - 2014, l'arrivo del 'capitano' Paolo Cannavaro

Paolo Cannavaro aveva un sogno: indossare la maglia del Napoli, diventare capitano del club azzurro e chiudere la carriera dove era iniziata. Il suo sogno è stato interrotto sul più bello ma il difensore centrale potrà raccontare di aver indossato la maglia azzurra per 7 stagioni e mezza in cui ha collezionato 276 presenze (più 2 nella precedente esperienza 1998-1999) con 9 gol realizzati, collocandosi all’ ottavo posto dei giocatori con più presenze nella storia del club. Mica male per un giocatore che all'inizio viveva con l'etichetta del 'fratello di Fabio', un'etichetta del tutto cancellata da una grande carriera, e non a caso resti per 18 anni in Serie A. Nella stagione 2013-2014 col nuovo allenatore Rafael Benítez, successore di Walter Mazzarri alla guida dei partenopei, gli spazi nella squadra titolare si riducono progressivamente e il sogno di Cannavaro è costretto a interrompersi. Il difensore, corteggiato dal Sassuolo, accetta la corte degli ambiziosi neroverdi. Sarà una scelta azzeccata e proficua per le due parti in causa.

Cannavaro di recente ha svelato un retroscena che simboleggia la mentalità della società neroverde e del compianto patron Squinzi: "Quando ho fatto il contratto, con il Sassuolo ultimo in classifica, era previsto un premio per l'Europa League nei prossimi 3 anni, vuol dire che la società ci credeva a fatti e non a chiacchiere". Non era facile accettare il Sassuolo ultimo in classifica ma Cannavaro aveva intuito che quel 'giovane' club aveva qualcosa di speciale e il 31 gennaio 2014 si trasferisce a Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. Esordisce con la nuova maglia pochi giorni dopo, il 2 febbraio, con la fascia da capitano (poi riconsegnata a Magnanelli, squalificato nell'occasione). Colleziona 16 presenze in campionato, che si conclude con salvezza degli emiliani e riscatto del suo cartellino da parte della società neroverde. Diventa uno dei pilastri neroverde e guida la cavalcata in Europa nel 2016/2017. Firma il prolungamento fino al 30 giugno del 2018 ma nel dicembre del 2017 dice addio al calcio giocato, con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto, per affiancare il fratello, Fabio, alla conduzione tecnica del Guangzhou, in Cina. Lasciando un gran ricordo a Sassuolo che lo saluta con le lacrime agli occhi.