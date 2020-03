Le grandi trattative del Sassuolo - 2018, il colpo Kevin Prince Boateng: prima Berardi, poi Messi

vedi letture

Il Sassuolo nell'estate del 2018 decide di alzare l'asticella. Dopo l'undicesimo posto con mister Iachini in panchina (secondo miglior risultato della storia), i neroverdi cambiano registro e cambiano filosofia: la base della squadra sarà italiana ma da ora in avanti ci sarà spazio anche per gli stranieri, in modo da accrescere la visibilità del marchio Sassuolo anche all'estero. I neroverdi decidono di puntare su un nome altisonante e piazzano quello che probabilmente è il più grande colpo della loro storia in A: arriva l'ex Milan Kevin Prince Boateng. Il giramondo ghanese, dopo le avventure in Inghilterra, Germania, Italia, Spagna (è l'unico giocatore in attività ad aver segnato nei quattro principali campionati europei tra Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga), dopo una grande stagione con la maglia dell'Eintracht Francoforte decide di riavvicinarsi alla sua Melissa e alla sua famiglia e sceglie Sassuolo.

Una scelta sicuramente in controtendenza con il suo esuberante carattere, una scelta sicuramente sorprendente. Il giocatore lasciare Francoforte dopo aver condotto l'Eintracht, a sorpresa, in Europa League e dopo aver vinto la Coppa di Germania, sceglie di tornare in Serie A, ripartendo dall'ambizioso Sassuolo, che è allenato da un promettente allenatore, Roberto De Zerbi. Il tecnico, reduce dalla retrocessione a testa alta con il Benevento, convince immediatamente il Boa e tra i due scoppia un gran feeling. Il Boa trova spazio nel 4-3-3 di De Zerbi, giocando da falso nueve. Nei primi mesi, con lui al 100% della forma, è sempre spettacolo: il Sassuolo conquista 13 punti in 6 giornate. Col passare delle giornate però il suo rendimento cala. Si infortuna il 25 novembre 2018, durante la tredicesima giornata di campionato, Parma-Sassuolo, con una lesione muscolare al piano pelvico.

Il campionato del Sassuolo cambia. I neroverdi manterranno sempre la distanza di sicurezza dalla zona calda ma dovranno dire addio ai sogni di gloria europei, specie dopo l'inaspettata chiamata del Barcellona. I catalani cercano un attaccante di riserva e a San Siro, durante Inter-Sassuolo, si convincono di aver trovato l'uomo giusto. Il Boa sfodera una prestazione superlativa: tocchi di prima, grandi giocate, sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo ("Gioca bene - gli dirà il suo procuratore - perché qualcuno ti osserva"). La prova alla Scala del Calcio convince i blaugrana che pagano circa 2 milioni di euro al Sassuolo, che lo aveva ingaggiato a costo zero 6 mesi prima. A 32 anni non si può dire di no all'ultima grande chiamata della tua carriera. Gioca 4 partite tra Liga e Coppa del Re. Col senno del poi probabilmente, nessuna delle parti in causa avrebbe concluso l'operazione: Sassuolo, Barça e lo stesso Boateng hanno 'perso' qualcosa. Ma quando il Barcellona chiama dopo una prima parte di stagione importante al Sassuolo, non puoi dire di no.