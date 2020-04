Le grandi trattative del Torino - 1964, Meroni diventa la Farfalla Granata

E’ entrato di diritto nella storia degli eroi immortali del Toro: si è unito agli Invincibili del Grande Torino il 15 ottobre 1967, la sera del tragico incidente in corso Re Umberto. Gigi Meroni ha terminato la carriera troppo presto, stroncato da una macchina a due passi da casa quando aveva appena 24 anni. Era alla sua terza stagione in granata, dopo che il suo passaggio dal Genoa aveva raggiunto cifre record: Orfeo Pianelli pagò 300 milioni di lire nell’estate del 1964, la tifoseria rossoblù insorse per la sua cessione. Un po’ la stessa cosa che capitò sotto la Mole, con la Juventus che lo aveva messo nel mirino ma la dirigenza granata rifiutò.

La sua carriera in granata è andata in crescendo, tanto da meritarsi l’appellativo di Farfalla Granata: con il 7 sulle spalle, Meroni mandava in tilt tutte le difese avversarie, facendo sognare i tifosi del Toro che ancora non avevano superato del tutto il dramma di Superga. Era un tipo eccentrico, fin troppo, tra capelli lunghi e barba colta: è anche per questo che in Nazionale non trovò molto spazio, la critica non gli perdonava nulla. Sul campo, però, faceva innamorare tutti, in primis il suo allenatore Nereo Rocco.

Era quasi all’apice della carriera, ma il 15 ottobre del ’67, quando aveva già superato le 100 presenze in granata, ecco la tragedia. La sera di Toro-Sampdoria fa rientro a casa con l’amico e compagno Poletti, i due azzardano un attraversamento pedonale in mezzo a corso Re Umberto, una delle vie più trafficate della città. Meroni viene colpito prima da una Fiat 124 Coupé e poi trascinato per 50 metri da una Lancia Appia, morirà in ospedale poche ore dopo. Per uno scherzo del destino, alla guida della Fiat c’è Attilio Romero, che nel 2000 sarebbe diventato presidente del club. Il pilota dell’aereo del Grande Torino che si schiantò a Superga, invece, si chiamava Pierluigi Meroni. Curiosità e coincidenza della storia del Toro, alla quale si è unita in tutto e per tutto anche la Farfalla Granata.