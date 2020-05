Le grandi trattative del Torino - 2001, 18 miliardi per Lucarelli: è record per il club

Per anni è stato l’acquisto più costoso di tutta la storia del Torino, prima degli ultimi colpi ultramilionari messi a segni da Urbano Cairo. Cristiano Lucarelli venne pagato la bellezza di 18 miliardi di vecchie lire, una cifra record per quegli anni. Era l’estate del 2001, Cimminelli e Romero staccarono un assegno da capogiro per strapparlo al Lecce e portarlo sotto la Mole. L’attaccante era reduce da due stagioni in giallorosso dove aveva viaggiato alla media di un gol ogni due partite, sembrava il bomber giusto per provare a tornare ambiziosi dopo la promozione dalla serie B.

E il primo anno con Giancarlo Camolese va alla grande: Lucarelli e Ferrante fanno coppia fissa in attacco e insieme realizzano venti gol, con l’ex Lecce che sfiora la doppia cifra a quota nove. Entrambi sono protagonisti nel memorabile derby contro la Juventus del 14 ottobre 2001, quando sotto di 3-0 all’intervallo i granata riuscirono ad agguantare un incredibile pareggio (con tanto di rigore del bianconero Salas nel recupero sparato in curva). Il Toro chiude con un più che dignitoso undicesimo posto, ma la stagione successiva andò malissimo. Non solo per Lucarelli, che mette a segno appena un gol in tutto il campionato, ma per tutta la squadra, che dopo cinque cambi in panchina (Camolese, Zaccarelli, Ulivieri, Zaccarelli bis e Giacomo Ferri) non riesce ad evitare la retrocessione. L’attaccante non vuole scendere di categoria, nonostante un ricco contratto, e sceglie il cuore, realizzando il sogno di vestire la maglia della sua città, il Livorno. Chiuderà così la sua avventura in granata, con appena 10 reti in 56 apparizioni: a conti fatti, ogni suo gol sarebbe costato quasi due miliardi di lire. Un investimento incredibile sbagliato, anche se l'attaccante rinacque vestito di amaranto con quasi 100 gol in quattro stagioni.