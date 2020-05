Le grandi trattative del Torino - 2017, Nkoulou leader difensivo. Ma in estate può essere addio

Il rilancio dopo un periodo buio: Nicolas Nkoulou ha saputo sfruttare al meglio il suo trasferimento al Toro, ora è uno dei difensori più ricercati in serie A. Era arrivato in sordina il 5 agosto del 2017, reduce da una stagione quasi nel dimenticatoio vissuta al Lione: un’operazione da circa 500mila euro per il prestito più i 3,5 fissati per l’eventuale riscatto. Una vita passata in Francia, in Ligue 1, tra Monaco, Marsiglia e Lione, dove aveva vissuto un ultimo particolarmente travagliato collezionando soltanto 13 presenze. Ma in carriera poteva contare oltre 250 gettoni nel massimo campionato francese e oltre 30 partite in competizioni internazionali. Una colonna della sua nazionale, il Camerun, che ha anche trascinato alla vittoria della coppa d’Africa 2017 con il suo gol in finale contro l’Egitto. “Tutti mi hanno parlato bene del Toro, so che è un grande club e sono super motivato nel cominciare la mia nuova avventura in granata” le prime dichiarazioni di Nkoulou da nuovo giocatore del Toro. E in granata rinasce.

Prima con Sinisa Mihajlovic, poi con Walter Mazzarri, il classe ’90 vive due stagioni in costante crescita. E’ il faro della difesa, è il top player di un Toro che riesce anche ad agguantare l’Europa grazie ai guai del Milan. Ma è proprio in Europa che avviene la rottura clamorosa della scorsa estate: dopo la sfida contro il Wolverhampton, Nkoulou viene messo fuori rosa. Troppo insistenti le voci di mercato, tra rendimento disastroso e pressing della Roma la società è a un passo dalla frattura totale. Alla fine il braccio di ferro viene vinto da Cairo, con il camerunense costretto a fare marcia indietro e a chiedere scusa per essere reintegrato dopo tre settimane. Ma non sarà più quello dei due anni precedenti, si percepisce che ormai si è rotto qualcosa.

Ora sarà un’estate bollente per Nkoulou, per tutti arrivato al capolinea della sua avventura in granata. Il Napoli ci ha già fatto un pensiero per l’eventuale post-Koulibaly, in Francia c’è già chi si sta muovendo per il suo ritorno. Di certo, considerando le offerte che erano arrivate nel mercato estivo del 2019, il presidente Cairo ci rimetterà diversi milioni. Ma la plusvalenza, se davvero ci sarà, potrebbe essere comunque ricca.