Le grandi trattative dell'Atalanta - 1992, Alemao: il 'tedesco' della monetina torna a Bergamo

vedi letture

In Sudamerica il soprannome è talmente importante che spesso viene dato prima del nome. In alcuni casi diventa l'appellativo principale. È il caso di Alemão, all'anagrafe Ricardo Rogério de Brito. Il nomignolo gli venne dato per le sue caratteristiche fisiche: biondo con la carnagione chiara, come se fosse un tedesco. La storia del centrocampista brasiliano si intrecciò per ben due volte con la città di Bergamo: prima della trattativa nel 1992 ci fu la storica vicenda della monetina, episodio chiave per lo scudetto del 1989-90 che avvenne proprio sul terreno del Comunale.

Il campionato dei miliardi venne deciso - come spesso si sentiva dire in quell'epoca - da 100 lire. In Italia giocavano tanti campioni e Milan-Napoli divenne la corsa scudetto di quella stagione. Il 1 aprile 1990, quando i rossoneri giovano a Bologna, gli azzurri erano impegnati proprio a Bergamo. A 15' dal termine arrivò una moneta da 100 lire sulla testa di Alemão - entrambe le partite erano ancora bloccate sullo 0-0 - che rimase a terra e fece scattare in maniera automatica la sconfitta a tavolino. Una prassi in quel periodo, ma fu l'ultima volta che venne presa una decisione simile. Uno spartiacque decisivo anche per l'assegnazione del titolo.

Ironia della sorte, nel 1992 Antonio Percassi - nel suo terzo anno di presidenza alla guida dei nerazzurri - decise di portarlo a Bergamo. All'inizio la difficoltà fu oggettiva, ma dopo un chiarimento con la tifoseria Alemão riuscì gradualmente ad inserirsi nei meccanismi di Marcello Lippi. Due anni con l'Atalanta, per un totale di 42 presenze e 2 gol messi a segno. La retrocessione in B lo portò a trasferirsi al San Paolo, un ritorno in patria dopo l'esperienza al Botafogo. Con gli orobici, però, non lasciò il segno come fece al Napoli e, molto probabilmente, anche i tifosi atalantini lo ricorderanno più per la monetina che per l'avventura con la maglia nerazzurra.