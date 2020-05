Le grandi trattative dell'Atalanta - 2010, Cristian Raimondi: il ritorno di CR77

vedi letture

Alcune storie si interrompono sul più bello perché non sono destinate a proseguire. Altre, invece, ripartono dopo anni, magari dallo stesso punto in cui erano state lasciate in sospeso. È il caso di Cristian Raimondi, esterno bergamasco che ha iniziato la sua carriera in nerazzurro per poi proseguirla altrove: Albinoleffe, Pro Vercelli, Palermo, Arezzo, Vicenza e Livorno, per poi tornare definitivamente a Bergamo e appendere gli scarpini al chiodo con la maglia nerazzurra numero 77.

La sua carriera inizia proprio nelle giovanili dell'Atalanta, per poi passare in prestito all'Albinoleffe. Dal 1999 torna in nerazzurro, ma con la compagine orobica non scende mai in campo: soltanto presenze con la Primavera e nessun apparizione in prima squadra. Da quel momento in poi inizia un lungo girovagare tra serie A e B, con la maglia del Vicenza si mette in mostra in cadetteria collezionando 116 presenze e mettendo a segno 11 gol.

Tre stagioni al top in B che gli valgono la chiamata in serie A con il Livorno. In quell'anno però la Dea soffre moltissimo e retrocede al termine del campionato. Percassi riprende in mano la presidenza della squadra e per cancellare il momento e ripartire si affida ad un bergamasco che questa volta vuole diventare protagonista e scendere in campo con la maglia della propria città.

Dal 2010 al 2017 Raimondi indossa 133 volte la maglia nerazzurra, con soltanto due gol all'attivo. Il suo rapporto con la tifoseria è però differente: l'esterno tutta fascia entra nel cuore dei tifosi per il suo impegno e la sua voglia di lottare, sempre disposto a sacrificarsi per la maglia, come piace ai supporter atalantini. Il destino poi gli gioca un simpatico scherzo: le sue iniziali sono le stesse di Cristiano Ronaldo, il numero di maglia è il 77. Il soprannome è inevitabile, CR77 è tornato nella sua città, ma questa volta per rimanerci fino a fine carriera.