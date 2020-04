Le grandi trattative dell’Atalanta - 2015, De Roon: il tuttocampista di Gian Piero Gasperini

Grinta, coraggio e carattere. Ma anche la voglia di mettersi a disposizione della squadra. Marten De Roon non è arrivato a Bergamo insieme a Gian Piero Gasperini, ma l'olandese è diventato un giocatore imprescindibile per la rosa nerazzurra. Il classico equilibratore che aiuta in entrambe le fasi grazie ad una condizione fisica invidiabile. Un sacrificio che piace a tutti, soprattutto ai tifosi: il ritorno dopo un anno e il giro di campo durante un'amichevole hanno fatto dimenticare a tutti una partenza troppo frettolosa. Un amore sbocciato in maniera naturale e che sembra potersi rafforzare ancor di più in questa stagione.

La trattativa con l’Heerenveen non fu complicata, ma da tempo gli osservatori nerazzurri avevano messo gli occhi su De Roon. Il mediano olandese, lanciato nel calcio europeo da Marco Van Basten, rispecchiava le caratteristiche del giocatore da affiancare a Luca Cigarini. L'investimento fu fatto senza problemi: un milione e trecentomila euro per un giocatore che da lì ad un anno divenne l'ennesima plusvalenza della gestione Percassi. Nel 2016 - il primo anno del tecnico di Grugliasco alla guida della Dea - venne acquistato dal Middlesbrough, squadra di Premier League.

Dopo un anno nel massimo campionato inglese il calciatore classe 1991 decise di tornare a Bergamo. Troppo forte il richiamo dell’Italia e della serie A: De Roon firmò nuovamente per l'Atalanta, complice anche la retrocessione del Boro. Una grande occasione per i nerazzurri, ma anche per il centrocampista tanto amato dalla tifoseria. Con gli orobici ha collezionato fino ad adesso 158 presenze e, visto l’attaccamento alla maglia, il futuro del centrocampista è sempre più a tinte nerazzurre.