Le grandi trattative dell'Atalanta - 2015, Rafael Toloi: il Guerriero torna in Italia

Un difensore deve saper fare anche l'attaccante. Un concetto leggermente in controtendenza, ma non con Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco ha cambiato il modo di interpretare entrambe le fasi con il suo 3-4-1-2 messo in mostra a Bergamo. In quel tipo di difesa un giocatore come Rafael Toloi - abile a difendere quanto ad attaccare - diventa praticamente necessario.

Il brasiliano, però, arrivò a Zingonia un anno prima, per poter rinforzare la difesa di Edy Reja. La prima stagione fu abbastanza positiva in termini di prestazioni, ma è proprio nella difesa a tre che il centrale sudamericano riuscì ad esaltare le proprie caratteristiche. Un acquisto inaspettato, una sorpresa per certi versi: nel 2015 il Guerriero decise di tornare in Italia dopo la parentesi capitolina, ma con l'intenzione di rimanerci a lungo.

Più volte le parti hanno confermato che la trattativa non iniziò nell'estate 2015, ma nel momento il cui il brasiliano mise piede a Roma. Toloi, nella stagione 2013-2014 giocò la sua seconda partita con i giallorossi proprio nella sfida all'Olimpico contro l'Atalanta. Da quel momento in poi la società nerazzurra fece di tutto pur di portare il giocatore a Bergamo. Una stagione dopo gli uomini di mercato orobici riuscirono a convincere il San Paolo: 3.5 milioni di euro e un contratto triennale fino al 2018, rinnovato successivamente fino al 2023. Nella prima stagione a Bergamo il difensore collezionò 24 presenze, ma è con l'arrivo di Gasperini che conquistò gradualmente il posto da titolare.

In quattro stagioni e mezzo all'Atalanta Rafael Toloi ha collezionato 155 presenze, mettendo a segno 8 gol. Il rinnovo non è stato un problema e di conseguenza sono state allontanate tutte le voci di mercato. Anche perché, come lui stesso ha ripetuto, incontrare Gasperini è stata una vera e propria fortuna.