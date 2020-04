Le grandi trattative dell'Atalanta - 2017, Pierluigi Gollini: il portiere del 'futuro' arriva a Bergamo

vedi letture

Le trattative non vengono messe in piedi mai per caso, soprattutto quando si parla di portieri. Possiamo menzionare anche Pierluigi Gollini che, dopo un inizio complicato, si è pian piano preso l'Atalanta. Il portiere del futuro - ormai nel giro anche della nazionale azzurra -, arrivò direttamente dalla patria del calcio e dall'esperienza all'Aston Villa che ha sicuramente arricchito il suo bagaglio. Valore triplicato rispetto a quando è stato riscattato, l'operazione è stata l'ennesima grande trattativa di un club che ormai da anni applica gli stessi principi, soprattutto sul mercato.

L'arrivo di Gollini a Bergamo è legato all'addio di Marco Sportiello, il portiere classe 1992 nel gennaio 2017 decise di scegliere la Fiorentina. I nerazzurri si tutelarono immediatamente con il "Gollo" cresciuto tra Italia ed Inghilterra - un passato anche al Manchester United -, ma con la voglia di tornare in serie A. Il tutto si chiuse con l'accordo del prestito con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro.

L'estremo difensore dell'Atalanta non ha iniziato al meglio la sua avventura orobica, rimanendo spesso in disparte. Con Gasperini, però, si entra nei meccanismi in maniera graduale: 4 presenze durante la sua prima mezza stagione, 8 durante la seconda, ma i nerazzurri decisero di riscattare comunque il suo cartellino. Da marzo 2019 il giocatore è entrato nelle rotazioni, diventando un punto fermo di questa squadra.

Ben 69 apparizioni con la maglia nerazzurra e un futuro che sembra essere scritto. Anche in nazionale, non è esclusa una sua convocazione per i prossimi europei del 2021. Un'altra grande trattativa messa in piedi con un giocatore che, con il duro lavoro, ha dimostrato di avere una bella dose di carattere. E di qualità.