Le grandi trattative dell'Hellas - 1981, firma Di Gennaro: dalla B allo Scudetto

Cuore pulsante e centro nevralgico della mediana, Antonio Di Gennaro è stato regista di un autentico capolavoro. Un Alfred Hitchcok o un Federico Fellini che ha legato indissolubilmente il proprio nome alla città di Verona. Con una differenza sostanziale rispetto al genio dei due nomi sopraccitati: la sua opera maestra non è un lungometraggio da Oscar o un thriller diretto magistralmente, bensì una stagione intera culminata in una gioia viscerale, incontenibile, e forse irripetibile.

Natìo di Firenze, corona precocemente il proprio sogno, vestendo la maglia viola dapprima nelle giovanili, compiendo a diciotto anni il salto in prima squadra. Un canterano che anela ad una vita da bandiera della Fiorentina, ma cui il destino ha riservato una sorte ben diversa, non necessariamente meno appagante. Il dualismo con Antognoni - uno che quella traiettoria, invece, l'ha vissuta sulla propria pelle - si fa sempre più ingombrante e opprimente, e lo spinge a cercare fortuna altrove. La scelta, funesta, ricade su Perugia: segnerà tre reti, eguagliando il suo record in A all'epoca, non bastevoli tuttavia ad evitare un'amara retrocessione in cadetteria.

Di Gennaro fugge dall'Umbria, ma non dalla B: il Verona lo corteggia con insistenza, e riesce a strappargli il sì. Lo intriga il vento rivoluzionario che spira negli anditi del club gialloblù, che ha appena affidato la panchina a Osvaldo Bagnoli. C'è voglia di rifondazione, e gli scaligeri puntano sull'eleganza del DiGe per oliare i meccanismi di un ingranaggio che dovrà essere perfetto.

L'ambizione non mancava, certo, ma nessuno poteva aver contezza del fatto che proprio in quelle settimane si stessero muovendo i primi passi di una marcia trionfale. La promozione, un paio d'annate d'alta classifica e l'apice del leggendario, indimenticato Scudetto del 1985. E ancora, l'esordio in Coppa dei Campioni e il quarto posto nel 1987. Nel mezzo, il biennale sogno Azzurro infrantosi con l'eliminazione da un Mondiale vissuto da protagonista per mano della Francia.