Le grandi trattative dell'Hellas - 2008, Juanito Gomez: dalla C alla A, un figlio di Verona

Esistono storie e storie. Ci sono exploit repentini, inattesi, ma vanificati da parabole discendenti altrettanto rapide, come candele divorate dal vento. Ci sono predestinati che il tempo non hanno bisogno di attenderlo, ma l'aggrediscono, lo determinano. E poi c'è chi è costretto a percorrere la via più impervia, la più faticosa, ma per certi versi la più appagante. È a quest'ultima categoria che appartiene Juanito Gómez, uno che la gavetta, quella vera, l'ha vissuta sulla propria pelle.

Juan Ignacio, natio di Reconquista, è avvezzo a raggiungere certi traguardi compiendo giri contorti, spesso estenuanti. Il distacco dalla madrepatria avviene nel 2004, quando i frusinati del Ferentino lo portano in Italia a farsi le ossa in Serie D. Occorrerà attendere quattro anni, e un'esperienza fallimentare in B alla Triestina nel mezzo, prima che l'Hellas Verona si metta sulle sue tracce. Nardino Previdi, direttore sportivo degli scaligeri, sonda la disponibilità della Triestina, attirato dai colpi esibiti dal talentino argentino nel prestito al Bellaria. È l'epoca delle comproprietà, oggi del tutto superate, e l'intesa viene raggiunta senza particolari impedimenti: i veneti si assicurano dapprima metà del cartellino di Juanito, accaparrandosi l'altra fetta l'anno successivo.

La traiettoria del ragazzo di Reconquista, cresciuto nell'Arsenal di Sarandí, persiste nella sua ciclicità quasi ostinata. L'approccio con l'universo veronese è tiepido, l'anno successivo va anche peggio, tanto che i gialloblù a gennaio lo parcheggiano in prestito al Gubbio. Vi rimarrà per un anno e mezzo. Quella che sembra a tutti gli effetti la pietra tombale sull'infausta esperienza all'Hellas è in realtà una tappa redentrice: in Umbria Juanito trova la sua dimensione ideale e si trasforma, completandosi a livello calcistico. Da gregario diventa trascinatore, contribuendo alla promozione in B del 2011.

Quell'estate il Verona, rompendo ogni indugio, lo richiama alla base. Ed è qui che scatta la scintilla: il rapporto si protrarrà, solido e inscindibile, fino al 2017. Nel saliscendi tra A e B Juan vivrà due promozioni, con il condimento tutt'altro che banale di trentasette centri, messi a segno in centosettantotto apparizioni.