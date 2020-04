Le grandi trattative dell'Hellas - 2012, Moras si svincola dal Cesena e passa al Verona in B

A volte nel calcio, così come nella vita, per essere straordinari è sufficiente rimanere fedeli a sé stessi. Vangelis Moras ne è un esempio vivente. Spalle larghe, altezza quasi titanica e animo nobile, gentile. Un difensore vecchia scuola, di quelli che non risparmiano un colpo, che il rischio sono disposti sempre e comunque ad assumerselo, a costo anche di incorrere in figuracce poco edificanti. Vangelis a Verona ha fatto breccia, e poco importa che non fosse Sergio Ramos né Maldini: la sua è una storia a tratti straziante, ma dai connotati umani di sconfinato spessore.

Nell'estate del 2012 Moras è deciso a mettere in archivio una stagione turbolenta: prima le difficoltà nel freddo gallese di Swansea, e poi i sei mesi di Cesena, segnati dal beffardo epilogo della retrocessione in Serie B. Nel ventaglio di ipotesi c'è anche quella di fare un passo indietro, per ripartire con ancora più vigore. Il passo indietro si chiama Serie B. Una soluzione limitante, se osservata dalla prospettiva più semplicistica, ma che potrebbe restituirgli un po' di quel protagonismo perso per strada negli ultimi anni di carriera. L'Hellas lo corteggia per alcune settimane, Vangelis prende tempo per meditare e ponderare la proposta, essendo svincolato. Il matrimonio viene celebrato ad inizio agosto: l'offerta del Verona è allettante al punto giusto, e fa collimare consistenza economica e prospettive sportive che incontrano i desiderata del greco.

È il preludio ad un quadriennio di emozioni, alti e bassi, momenti estatici alternati a cocenti delusioni. Dalla promozione del 2013 all'Europa sfiorata al ritorno in A, fino ad arrivare alla disillusione del ritorno in cadetteria e all'addio nel 2016. Nel mezzo, la terribile perdita del fratello, cui soltanto un anno prima aveva donato il midollo in Australia. Le strade si separano, ma il legame resta, indissolubile. Impossibile per Vangelis dimenticare quella che, per lui, è a tutti gli effetti "una seconda casa".