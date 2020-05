Le grandi trattative dell'Hellas - 2019, firma Amrabat: il fedelissimo di Juric

Quando lo scorso agosto l'Hellas Verona comunica di aver perfezionato l'acquisto - in prestito, con diritto di riscatto - di Sofyan Amrabat, l'annuncio è accompagnato da un inevitabile sentimento di indifferenza generale. Per i più Sofyan è un perfetto signor nessuno, un giovanotto corpulento che si è fatto le ossa in Olanda, per poi cercar fortuna in Belgio. Eppure il nome suona familiare. O meglio, il cognome: il fratello Nordin, di nove anni più vecchio, ha girovagato per diverso tempo l'Europa, con esperienze in Premier e Liga, prima di accasarsi all'Al-Nassr.

Per Sofyan l'opportunità di approcciare il macrocosmo europeo su palcoscenici più in vista prende forma a giugno. D'Amico l'ha osservato per mesi, ne ha apprezzato il temperamento e le doti da incontrista, e adesso vuole strapparlo al Club Brugge. Un compito per nulla semplice: la trattativa si mette sin da subito in salita. Una salita scoscesa, perché i belgi fanno orecchie da mercante: il futuro è già pianificato, e in quel futuro c'è anche Amrabat. Il tempo corre, in men che non si dica Sofyan si ritrova in ritiro con i vecchi compagni. Comprende che forzare la mano è l'unica strada percorribile: la sua aspirazione è trasferirsi difilato a Verona, e l'unico modo per far sì che si concretizzi è manifestare le proprie intenzioni alla società.

Il Brugge incassa la posizione del marocchino. Per il Verona si apre uno spiraglio, che si farà in breve tempo squarcio: le parti trattano, limano, scendono a compromessi. Sul calar d'agosto, ecco l'accordo: Amrabat passa in prestito ai gialloblù, che si riservano un'opzione d'acquisto fissata a tre milioni e mezzo di euro.

Non occorrerà attender molto prima che l'Hellas eserciti quell'opzione: in tempo zero diviene un fedelissimo di Juric - "Gioca finché non muore", dirà di lui in una conferenza il tecnico croato -, nonché una delle rivelazioni di spicco del nostro campionato. Tanto che a gennaio si scatena quasi un'asta per lui: il Napoli tenta l'affondo, lo sfiora, ma è la Fiorentina a sferrare il colpo vincente. I viola se l'assicurano per diciotto milioni, più due di bonus: una plusvalenza da urlo rispetto ai tre e mezzo già versati al Brugge. Un futuro da gigliato, dunque, ma il futuro è ancora gialloblù. Covid permettendo, inevitabilmente.