Le grandi trattative dell’Inter - 1950, Skoglund a San Siro porta classe e scudetti

Nyers c’è, Lorenzi pure. Manca un terzo elemento in grado di trasformare il reparto offensivo nerazzurro in un attacco atomico. Da otto anni il presidente Masseroni costruisce una squadra potenzialmente competitiva per il titolo che non riesce a vincere mai. Nel 1950 l’imprenditore industriale della gomma chiama in panchina Olivieri, al quale viene consegnato un gruppo privato sì di Amadei, ma rafforzato dall’arrivo del libero Blason e dall’ala mancina prelevato dall’AIK di Stoccolma Lennart Skoglund detto Nacka, dal nome del suo quartiere svedese d’origine.

Impossibile da far passare inosservato al Mondiale brasiliano del ‘50. Diversi club del campionato carioca se ne innamorano, ma è l’Inter che sotto traccia si muove per strappare il sì al suo club per una cifra vicina ai 100 milioni di lire. A Milano diventa un giocatore essenziale: biondo e rapidissimo dagli spalti lo individuano all’istante, non perde un duello, non sbaglia un passaggio, segna (12 volte alla sua prima stagione interista) e fa segnare come i grandi campioni. Ma non basta, non ancora. I nerazzurri chiudono prima a -1 da un Milan non certo irresistibile e poi, l’anno dopo, scalano al terzo posto a -11 dalla Juventus.

Nasce l’Inter di Foni, pronti via efficace, solidissima, focalizzata solo sullo scudetto che arriva con tre giornate d’anticipo. Sorprende che l’attacco interista conclude al nono posto (solo 46 gol), ma la miglior difesa garantisce il titolo. Le reti, quando arrivano, sono pesanti e decisive. La stagione successiva consegna all’Inter il secondo titolo di fila, questa volta con il miglior attacco del torneo. 10 dei 67 centri nerazzurri portano la firma di Skoglund, giunto a Milano per regalare spettacolo e mettere a servizio dell’Inter un tornado di tecnica, classe e velocità forse mai visti prima a San Siro. L’alcol lo trascinerà in una scomparsa prematura. La sua memoria, in nerazzurro, rimarrà per sempre.