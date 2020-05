Le grandi trattative dell’Inter - 1978, Pasinato: il carro armato trasformato in ala

Persino oggi farebbe parecchio comodo un giocatori così. Veloce, incontenibile, potente. Mediano prestato al ruolo di ala. Uno che quando te lo trovi di fronte incute subito timore. Una macchina da guerra, un carro armato, Gondrand come lo chiama Gianni Brera. Che bene dà l’idea di quanto maestoso appare in campo Giancarlo Pasinato. Già parecchio osservato dall’Inter e non solo ai tempi di Treviso, prima dell’approdo ad Ascoli che con e pure grazie a lui torna in Serie A dopo quattro anni in cadetteria. Bersellini pressa da settimane il presidente Fraizzoli che dopo otto anni sogna ancora lo scudetto. Il leader nerazzurro compra Serena, Fontolan e Beccalossi. Lascia un emblema come Facchetti. Non è una rivoluzione, non ancora. Servirà ancora un anno per essere davvero competitivi per il titolo. Il Milan resta distante, la Juventus ha qualcosa in più. E c’è pure il Perugia di Castagner.

Servono elementi di personalità, duttili, pronti per far breccia in un gruppo buono, ma non ancora eccellente. Uno di questi e proprio Pasinato, prelevato dall’Ascoli che in cambio riceve Anastasi, Gasparini, Trevisanello e Ambu. Un affare, per entrambi. Solo che l’Inter ancora non lo sa. La sua prima annata alla Pinetina in effetti non è un granché, non riesce a inserirsi in squadra, ad attirare l’attenzione mediatica più banale, risulta un oggetto ancora troppo misterioso. Il secondo anno invece è l’opposto e si sente al principio. Quando la società rafforza l’undici titolare con le rocce Caso e Mozzini. Equilibratori in una squadra che continua a peccare di lunghezza esagerata tra i reparti, mollezza e disorganizzazione in ripiegamento, perdita improvvisa di serenità. Pasinato si sposta in fascia, diventa l’uomo in più, non esce mai dal campo, segna quando non te lo aspetti: è scudetto. La B con la maglia del Milan? Perdonata, cancellata, annullata.