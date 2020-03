Le grandi trattative dell’Inter - 1995, Zanetti: operaio del calcio, pattern nerazzurro

Ce n’è abbastanza da scrivere un libro. E infatti ne hanno già scritti in abbondanza su Javier Zanetti. Ce l’aveva scritto nel cuore, viste le sue origini italiane, che sarebbe diventato capitano e pattern definitivo della squadra italiana più internazionale che c’è. L’Inter di Moratti, ceduto Dennis Bergkamp, si apprestava a spendere per la prima volta sul mercato. Arrivano Paul Ince, Roberto Carlos, Salvatore Fresi, Benito Carbone e Maurizio Ganz. Manca il colpo finale, magari una punta di qualità. Il nome che piace alla dirigenza è quello del burrito Ariel Ortega, centravanti del River, ma costa troppo rispetto all’età (21). Perciò riparte lo scouting che trova nell’avioncito Sebastian Rambert, punta dell’Independiente (prima squadra di Pupi), sponsorizzato dall’ex nerazzurro Angelillo.

Anche qui, il prezzo è alto e per fare l’operazione serve inglobare nella cifra, come spesso avvenuto in passato, un secondo calciatore appartenente ai los diablos rojos. Su Javi, tesserato con il Banfield, esiste ancora una clausola che lo lega alla sua prima società. Il giovane talento di Buenos Aires ha stregato il Presidente Moratti con la Nazionale olimpica, dà subito disponibilità al trasferimento in Italia. Detto, fatto. Rambert e Zanetti finiscono in nerazzurro per poco più di dieci miliardi di lire. L’attaccante non dura neanche sei mesi, il tractor diverrà una leggenda. Si fregerà del titolo di giocatore dell’Inter con più presenze (858). Sarà il capitano più vincente della storia nerazzurra con 5 campionati, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Champions e 1 Coppa del mondo per club.