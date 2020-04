Le grandi trattative dell’Inter - 2005, Figo a costo zero. E via ai grandi successi

Da 39 anni l’Inter non riesce a vincere due titoli nella stessa stagione. Da 16 invece non si vede ombra di scudetto. Nell’anno che porta a Calciopoli, il presidente Moratti cerca di soddisfare il target di Mancini: sistemato il rientro di Julio Cesar dal prestito semestrale al Chievo, Branca e Oriali si fiondano a Madrid per chiudere i due colpi Santiago Solari e Luis Figo. Vero boom di mercato messo a segno dal club meneghino. Il portoghese, numero sette per antonomasia, si presenta ad Appiano dopo dieci anni di Liga con le maglie di Barcellona e Real Madrid. Porta con sé quattro campionati spagnoli, due Coppa del Re, tre Supercoppa di Spagna, una Champions League, due Coppa delle Coppe, due Supercoppa Uefa e una Coppa Intercontinentale (oggi Mondiale per club). Praticamente tutto ciò che si poteva vincere.

Quando il Real, appena dopo il titolo di Pallone d’Oro, lo porta in Castilla spendendo 140 miliardi delle vecchie lire, il mercato mondiale subisce il primo vero scossone sui costi dei cartellini futuri. Accade alle porte del terzo secolo. L’Inter prende Luis a parametro zero e all’età di 33 anni. Non più un ragazzino che in nerazzurro terminerà la propria carriera. Settimane scottanti, quelle dell’estate del 2005, per gli intermediari Ernesto Bronzetti e Peppino Tirri, sempre in contatto con il braccio destro di Florentino Perez, Carlos Martinez Albornoz. Direttore commerciale del Real, l’uomo delle firme dei blancos. Figo cercava la felicità e la serenità per chiudere nel modo migliore un percorso straordinario, vincendo ancora. I nerazzurri anticipano il Liverpool e con un contratto quadriennale di 4 milioni a stagione fanno centro. Otto titoli nazionali, l’incrocio con Mourinho, un sorriso enorme per chi ha lasciato a Milano l’ombra gigante di un fuoriclasse senza tempo.