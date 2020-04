Le grandi trattative dell’Inter - 2005, Mancini vuole un muro: arriva Samuel

Difficile scrivere di Walter Samuel. Così com’è difficile trovarne un altro in giro di Walter Samuel. Un centrale di difesa che ha raggiunto la perfezione tanto che i tifosi e i compagni e gli opinionisti lo chiamarono a un certo punto The Wall. Il Muro, era per tutti Walter Samuel. Che poi Samuel non era neppure il suo vero cognome, lo aveva rubato al padre adottivo non appena quello biologico decise un giorno di abbandonarlo a se stesso. Un giocatore glaciale era Walter Samuel e, forse, proprio per questo motivo qui. Rude in campo, quanto elegante nell’intervento. Chirurgico, per davvero. Uno che non sorrideva mai, non parlava mai, non si lamentava quasi mai (2 rossi diretti in poco meno di 500 partite da professionista). Quando decideva che non dovevi passare, non passavi.

Fosse stato anche il cielo a provarci. Così il Boca Juniors in tre stagioni vince Apertura, Clausura e Libertadores. Con un muro piazzato davanti alla porta di Óscar Córdoba. La Roma per portarlo via agli xeneizes tira fuori 40 miliardi di lire tra cartellino e stipendio da corrispondere per quattro anni. E fa bene perché nello scudetto del 2001 c’è tanto di Walter Samuel. Anche di Zebina, Candela e Aldair, ma molto più dell’argentino di Santa Fe. Che nel 2004 porta nelle casse dei giallorossi 25 milioni inviati a mezzo bonifico dal Real Madrid. Solo che a Madrid Walter Samuel non è che si trovi un granché. Sarà perché il rapporto con il compagno di reparto Helguera mai è decollato, o forse perché a fine anno i titoli ottenuti sono zero, o forse perché la forte pressione di dover per forza vincere altrimenti te ne vai via e tante grazie non lo aveva particolarmente stuzzicato.

Fatto sta che dopo appena un anno spunta l’Inter: Marco Branca e Lele Oriali, dopo 24 ore dalla prima chiamata ai blancos, sono già in stato avanzato della trattativa con i mediatori del Madrid, Ernesto Bronzetti e Peppino Tirri. L’agente Roberto Rodriguez fa la spola tra Italia e Spagna, sanno tutti che è volontà di tutti arrivare in fretta alla fumata bianca. Che arriva nell’ultimo week end di luglio, quando le parti si accordano per un’operazione da 16 milioni di euro da versare in quattro rate ai galacticos e 4,5 milioni (compresi i bonus) garantiti per quattro anni al giocatore. Mancini salta di gioia perché, quando capita, può utilizzarlo anche da terzino. Ruotando Zanetti, Cordoba, Favalli e pure Materazzi. È l’inizio di una storia d’amore, scritta nel destino.