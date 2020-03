Le grandi trattative dell’Inter - 2006, Crespo bis: pioggia di sorrisi e trofei

Nel 2003, il petroliere plurimilardario russo Roman Abramovič compra il Chelsea, lo riempie di campioni e punta a stravolgere le gerarchie del football d’Inghilterra. Prende subito Glen Johnson, Duff, Joe Cole, Veron, Mutu, Makelele e Hernàn Crespo. Una pletora di fuoriclasse da affiancare ai già presenti Terry, Lampard, Stanic, Gallas e Petit. Il nuovo patron mette su un top team a disposizione di Sir Claudio Ranieri che al primo tentativo arriva secondo alle spalle dell’Arsenal (eliminato in Champions League dove i Blues cedono soltanto al Monaco in semifinale) e al secondo vince il (2°) titolo di campione d’Inghilterra, cinquant’anni dopo dall’ultima volta. Crespo resiste solo una stagione (31 gare e 12 reti), martoriato dai tanti infortuni fino a che, come già accaduto in nerazzurro, sceglie di cambiare nuovamente aria. Perciò torna a Milano, questa volta con la maglia del Milan dove, in prestito per un anno, quasi non vince la Champions da protagonista (inutile la doppietta a Istanbul contro un Liverpool capace di ribaltare il 3-0 rossonero del primo tempo). Il viaggio prosegue a singhiozzo, ma la vittoria il Valdanito ce l'ha nel DNA. Perciò a giugno torna a Londra, là dove da titolare e con 10 centri contribuisce alla conquista della terza Premier targata Chelsea.

Nondimeno, in futuro, l’argentino dirà: “Lascio l’Inghilterra da vincente grazie al successo in campionato. Ma dentro di me penso: io non ho mai vinto lo scudetto”. L’obiettivo era e rimane quello di tornare in Italia per trionfare in Serie A. Il Chelsea? Non ci sta. Abramovich lo chiama per firmare il rinnovo, lascia carta bianca per convincerlo a rimanere nel Surrey. Ma nulla, niente da fare. Crespo ha il chiodo fisso del ritorno all’Inter. Tempesta il suo procuratore perché questo riesca a mettere un tarlo scomodo in testa ai nerazzurri. Risultato: il telefono del bomber di Florida squilla presto, è Roberto Mancini che lo invita a mettersi in fretta su un aereo per raggiungere la Pinetina. Qui si fa la storia, dopo l’uragano Calciopoli. Nasce un’Inter spaziale sorretta dagli acquisti di Maicon, Grosso, Vieira e Ibrahimovic. L’argentino torna in nerazzurro con la formula del prestito biennale (per i Blues c’è l’opzione di riprenderlo dopo un anno, mai sfruttata). Nel 2008, scaduto il contratto con il club londinese, Hernàn decide di rimanere in nerazzurro attraverso il parametro zero. In tre stagioni contiamo: tre scudetti, due supercoppe, quota 200 reti in Europa, un gol decisivo per il quarto scudetto di fila e un rifiuto al Real Madrid. Come ammesso dallo stesso Crespo, sei anni prima aveva sì lasciato l’Inter in lacrime, tuttavia al suo ritorno di sorrisi e soddisfazioni ce ne sono stati tanti abbastanza da dimenticarle tutte.