Le grandi trattative dell’Inter - 2006, Ibrahimovic: magie, trofei ed Eto'o

Disse Ibrahimovic: “Sognavo l’Inter, sono qui per vincere”. Sugli strascichi di calciopoli la Juventus affondava, l’Inter acquistava potere, in parte, derivante proprio da ex bianconeri. Mancini sentiva di poter iniziare un ciclo dominante, era il momento giusto per ridare all’Inter ciò che non era riuscita a prendersi negli anni addietro. Molto bravo era stato Moggi due anni prima quando, dopo il famoso tacco rifilato con la sua Svezia agli azzurri, soffiò a una folta concorrenza europa Zlatan il gigante. All’Ajax 16 milioni di euro per un acquisto che alla Vecchia Signora non bastò in ottica Champions. Anzi, dopo un'espulsione rimediata in Europa contro il Bayern, scoppiò una lite con lo stesso Moggi. Probabilmente quello il momento nel quale Ibra decise di lasciare la Juve.

Calciopoli fu la spinta decisiva perché lo svedese abbandonasse Torino. Ed ecco l’Inter, la squadra che più lo ha voluto in mezzo a una moltitudine di estimatori molto duri da allontanare, incluso il Milan che tornerà nuovamente in futuro. Il suo agente Mino Raiola, però, da parecchi mesi aveva già impostato tutto con i nerazzurri. La trattativa era abbozzata da tempo, poi un tira e molla infinito sulle cifre: la Juventus chiedeva 30 milioni, Moratti da 15 passò di settimana in settimana a 25 milioni. Plusvalenza per i bianconeri e affare fatto. Zlatan è dell’Inter per i prossimi quattro anni con uno stipendio di 4,5 milioni a stagione. Quasi il triplo rispetto al percepito juventino. “Io mi sento ancora campione d'Italia per i titoli vinti negli ultimi due anni”. Facce nere, destinate presto a diventare un po’ più azzurre. Con i gol da urlo, con i trofei, con il passaggio al Barcellona per Eto'o che si tramutò in triplete.