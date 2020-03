Le grandi trattative dell’Inter - 2009, Sneijder: il dieci dei nerazzurri più vincenti

All’Inter, a quel tempo, dicevano tutti di sì. Il lungo dominio in Italia, l’energia di Mourinho, gli altri campioni già presentati (Lucio, Eto’o, Motta e Milito), l’aria positiva - definitiva - per andarsi a prendere il mondo intero. Il dente è avvelenato dopo la sconfitta cinese in Supercoppa contro la Lazio. Start alla Serie A a San Siro: rigore per i nerazzurri trasformato da Eto’o, ma Kutuzov gela il un Meazza ben lontano dal tutto esaurito. Partenza così così e 4-4-2 da rivedere. Prossima fermata: derby. Paolillo e Branca lavorano al botto di fine estate, bisogna agire in fretta e a fari spenti. Il Real Madrid, Sneijder, lo ha scaricato da tempo. In Spagna non c’è posto per lui. L’accordo con i blancos c’è: 15 milioni di euro, non uno meno, non uno di più. Manca il sì dell’olandese che si prendere più tempo del previsto. Il suo agente Soren Lerby lo conferma. Non ci siamo ancora: il piano B è Julio Baptista.

I giorni passano, all’Inter serve l’elemento da novanta, la ciliegina sulla torta a un mercato super, il trequartista che possa sbloccare e dare vita al 4-2-3-1 dello Special One. È mercoledì 26 agosto, 32 gradi a Milano, telefoni bollenti. Wesley si convince ogni ora che passa che i nerazzurri sono l’alternativa ideale per entrare nel vivo di una carriera brillante. I dirigenti delle merengues incontrano Moratti e gli uomini mercato interisti. Pomeriggio inoltrato. L’offerta formulata all’entourage del folletto di Utrecht, infine, è quella giusta: 4 milioni all’anno, per cinque anni. Strette di mano e firma sul contratto. È fatta. Milan nel mirino. Domenica, dopo cinque minuti dal kick off, Sneijder da casa sua butta giù la traversa. Finale: 4-0. Non segna, ma lo farà quando serve davvero. Centro decisivo con Udinese e Catania, doppietta irripetibile nel 4-3 al Siena, tap in di Kiev, punizione di Mosca, schiaffo al Barcellona che varrà la finale contro il Bayern. Inter campione d’Italia, d’Europa, del Mondo. Con il dieci al centro della versione nerazzurra più vincente della storia.