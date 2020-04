Le grandi trattative dell’Inter - 2017, il prezzo di Bastoni è già raddoppiato

vedi letture

“Pronto Alessandro, sono Antonio”. Quando Bastoni il 28 giugno scorso si muove verso la sede, sa già che - contratto fino al 2023 con stipendio da 300mila euro a parte - il suo futuro immediato sarà all’Inter. Lo sa perché dopo la grande stagione al Parma sotto gli occhi di D’Aversa e un europeo con la Nazionale Under-21 di Di Biagio comunque positivo, il nuovo allenatore dei nerazzurri lo aveva già chiamato per comunicare il particolare apprezzamento per il centrale di Casalmaggiore. Nonostante la stagione in Emilia l’abbia giocata in un 4-4-2, Conte all’Europeo rimane folgorato dall’adattamento nella linea a tre di Bastoni, mancino che pure imposta con personalità, glaciale nel duello con l’avversario che lo punta in velocità, portatore sano di certezza nel senso della posizione e nel dialogo con i compagni di reparto.

Bastoni lo sa già che non ci sarà altra destinazione per lui che non sia Appiano. “Parma o Cagliari? Io penso all'Inter, sono un giocatore dell'Inter e proverò fino alla fine a giocarmi le mie carte qui: ho ribadito che per me è un sogno restare”. E così è. Dopo Parma, con tanto di gol pesante alla Sampdoria, il classe ‘99 - che proprio ieri ha compiuto 21 anni - in nerazzurro si è guadagnato presto la fiducia di allenatore, compagni, tifosi e soprattutto dirigenza. Con tre competizioni da affrontare, Conte ha regalato al suo baby talento 17 presenze stagionali, di cui 14 dal primo minuto, ottenendo in cambio prestazioni super condite dal primo gol da interista a Lecce. Le doti innate di un ragazzo, che di fatto all’Inter (tra pareggi di bilancio e registro plusvalenze imbastite nell’estate del 2017 con l’Atalanta) è costato la bellezza di 31 milioni di euro.

Lui non ha mai sofferto la presenza ingombrante di Diego Godin (oggi in discussione), anzi giorno dopo giorno ne ha minato il posto da titolare di default, fino a rubarglielo in match pesanti come quelli contro la Juventus, il Napoli e (in Coppa) la Fiorentina. Insomma, Bastoni non può essere soltanto il presente per il club interista. Tutt’altro. Conte lo vede come un perno dell’Inter futura e, non a caso, da Viale Liberazione stanno già definendo il rinnovo con cifre ben più larghe (1,5 milioni con i bonus che il Alessandro guadagnerà a partire dalla prossima stagione). Siamo di fronte, in relazione all’età, a uno dei centrali di difesa più forti e moderni in Europa. L’Inter lo aveva capito già tre anni fa e adesso ne raccoglie frutti davvero meravigliosi. Che si legge con un valore del cartellino quasi raddoppiato.