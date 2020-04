Le grandi trattative dell’Inter - 2018, Stefan de Vrij costa solo le commissioni

Ha 26 anni, un compendio di qualità da far girare la testa, sa difendere, sa costruire dal basso, sa comandare, sa fare gol. Un difensore enorme, mostruoso e all'Inter non pare vero che continui a rifiutare il rinnovo con la Lazio che, due anni prima, lo aveva strappato al Feyenoord per 8 milioni di euro. A gennaio del 2018, sei mesi prima della scadenza del contratto con i biancocelesti, Lotito offre a Stefan de Vrij un prolungamento fino al 2023 a 2,5 milioni di euro che, inizialmente, viene accettato. Poi la chiamata di Walter Sabatini che in un attimo confonde la mente del centrale olandese e fa saltare il banco.

Passano le settimane e SEG, l'agenzia che lo rappresenta, prende tempo in attesa dell'accordo con il club di Suning. Trattativa serrata che i nerazzurri intendono chiudere in fretta, anche perché non è la sola in Europa ad aver chiamato il ragazzo. La proposta è di un contratto quinquennale a circa 3,5 milioni di euro a stagione. E' ormai evidente che il rinnovo con i capitolini non arriverà, per questo il ds Igli Tare sceglie e confessa poi di aver ritirato l'offerta, consapevole che non c'è nulla che possa far cambiare idea a de Vrij. Con la testa a Milano e la voglia di cominciare una nuova e ambiziosa avventura.

Sono mesi di telefonate e incontri per la fumata bianca che arriva grazie all'intesa sui 4,3 milioni di stipendio più bonus legati a presenze e titoli, in aggiunta ai 7,5 milioni di commissioni pagati agli agenti del giocatore. A maggio il contratto è già stato depositato in Lega, l'Inter ha appena preso un centrale di difesa dall'effettivo valore di mercato di almeno 40 milioni di euro. Un affare straordinario. Stefan, nonostante avrebbe voluto non giocare, è in campo per l'ultimo match di campionato che vede l'Inter ospite a Roma con in palio l'accesso in Champions League. Saranno lacrime nerazzurre, di gioia, in fondo pure per de Vrij pronto a raggiungere Milano per giocarsi, per la prima volta, anche l'Europa che conta.