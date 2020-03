Le grandi trattative dell'Udinese - 1983, il Pelè Bianco nella squadra più inaspettata

L’Udinese degli anni ‘80 è ambiziosa, vuole crescere e diventare una delle forze principali della Serie A. Per

fare i risultati però servono i giocatori e il presidente Lamberto Mazza allora si prodiga in campagne acquisti

sontuose. Nella stagione 1982-1983 arrivano giocatori come Pulici, Surjak ed Edinho, che permettono ai

bianconeri di iniziare a dire la loro in campionato. Però manca ancora qualcosa.

Il DG è Dal Cin e a lui va l’ostico incarico di migliorare ulteriormente la squadra, per poter puntare

addirittura all’Olimpo del calcio italiano. Per obiettivi folli servono idee altrettanto folli e non si potrebbe

definire altrimenti la scrittura sul taccuino degli obiettivi del nome “Arthur Antunes Coimbra” per tutti Zico.

Il Pelè Bianco. Per l’Udinese un giocatore che sarebbe irraggiungibile. Sulla carta. Partono le trattative,

serrate e sottotraccia. Il ragazzo vuole fare un’esperienza europea dopo aver fatto impazzire il Brasile per

anni con le sue giocate. Tutti i grandi club ovviamente lo mettono nel mirino. La più convinta è la Roma che

viene data da tutti come la favorita e sembra veramente a un passo dal concludere il colpo. Incredibilmente

però la stella carioca dice sì ai friulani, perché vuole andare in una squadra piccola, dove potersi divertire

vincendo. La FIGC ovviamente blocca tutto, non ci sarebbero le coperture finanziare per completare

l’operazione. Parte la protesta a Udine, la gente scende in piazza, il cartello “O Zico o Austria” diventa

iconico. Il ricorso legale darà ragione alla società di Mazza. È fatta, l’asso può sbarcare.

Ovviamente il giocatore più forte del mondo (si gioca con Platini questa etichetta) viene accolto come un re

dalla piccola Udine. La folla lo adora fin dallo sbarco in aereoporto, gli abbonati sono addirittura 27 mila con

lo stadio che sarà sold out in tutte le partite. In precampionato gli avversari sono di lusso, viene battuto

persino il Real Madrid e l’esordio di Zico in Serie A sarà col botto: i bianconeri espugnano il Ferraris

battendo il Genoa per 0-5 con doppietta del brasiliano. L’Udinese con lui non riesce nel suo obiettivo di

andare in Europa, ma si godrà un anno e mezzo (gli infortunii purtroppo lo limitano soprattutto nella

seconda stagione) di grandissimo calcio, con la gioia carioca che farà breccia nel cuore friulano. Il Pelè

Bianco in Friuli non sarà mai dimenticato.