Le grandi trattative dell'Udinese - 2004, nasce l'asse con l'Empoli; arriva un certo Totò Di Natale

La leggenda dell’era moderna dell’Udinese è un giocatore che arriva in realtà un po’ in sordina e che in molti vedono come un semplice mestierante. Nel 2004 infatti dall’Empoli arriva Totò Di Natale in una mega trattativa con l’Empoli. Il folletto napoletano viene acquistato per fare da comprimario ai talenti che devono esplodere per finanziare il progetto bianconero e, perché no, tentare l’assalto alla Coppa Uefa. L’Udinese a inizio millennio è una società che si sta affermando dopo una risalita dalle categorie inferiori. Nell’estate del 2004 c’è una generazione di talenti pronta a esplodere, con un tecnico, Spalletti, in rampa di lancio. In uscita ci sono elementi di contorno… fatta eccezione per Martin Jorgensen. Giampaolo Pozzo e il DS Pierpaolo Marino hanno bisogno di un calciatore di fantasia, veloce, in grado di saltare l’uomo e pronto da subito. Difficile trovare un profilo del genere con il budget friulano. Gli occhi cadono allora sulle retrocesse, tra le quali c’è l’Empoli. I toscani comunque non vendono i pezzi pregiati a poco, le offerte iniziali sono basse, ma si può fare uno scambio. Agli azzurri piacciono alcuni giovani bianconeri, che entrano quindi nella trattativa.

Almiron passa in comproprietà alla squadra di Corsi, con la stessa formula Totò Di Natale fa il viaggio opposto. In più c’è il prestito di Nomvethe e il passaggio al Friuli di Belleri e Cribari. Da qui nasce un asse importante tra Udinese ed Empoli, che avrà sviluppi anche futuri. Le cifre dell’affare sono basse, perché appunto è uno scambio e l’Empoli era appena retrocesso. Nel primo anno ad Udine Di Natale conquista addirittura la qualificazione in Champions con i bianconeri, sorprendendo tutti. Il riscatto della seconda metà del cartellino è ovvia. Rientrerà sempre nell’affare Almiron, valutato circa 2,5 milioni nel complesso. Gli introiti portati dal sesto marcatore della storia della Serie A saranno decisamente di più…