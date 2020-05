Le grandi trattative dell’Udinese - Benfica, no a Karnezis sull’altare, nasce il dopo Handanovic

L’Udinese per i portieri ha sempre avuto l’occhio lungo e attento. Turci, De Sanctis, Handanovic, sono tanti gli estremi difensori di valore scovati dallo scouting friulano. Dopo lo sloveno il periodo di transizione era normale e nel frattempo sono stati prelevati tanti giocatori.

Per la sostituzione di Samir l’Udinese volge lo sguardo ad est, arrivano Brkic prima e Kelava poi. Per la holding però i Pozzo bussano anche in casa Panathinaikos, per comprare un portiere già teoricamente fatto e finito, ma sconosciuto. Si chiama Orestis Karnezis. La trattativa per il greco è molto semplice, con 800 mila euro circa l’affare è chiuso. Ben più tortuosa sarà invece la strada che lo porterà tra i pali bianconeri. Viene infatti tesserato per le zebrette, ma girato ai cugini del Granada in prestito. In Spagna fa il secondo, non si crede molto nelle sue qualità, anche se una sfida con il Barcellona, dove para veramente tutto portando gli andalusi a una storica vittoria, fa suonare un campanello che per un po’ resterà inascoltato. Nell’estate del 2014 l’Udinese opta per una rivoluzione in porta. Brkic e Kelava hanno toppato e si vuole puntare sul giovanissimo Scuffet, messosi in luce grazie a una scelta coraggiosa di mister Guidolin. Si decide di cedere anche Karnezis, nonostante Stramaccioni sembri quasi ascoltare quel campanello suonato in Spagna, preferendolo come primo portiere bianconero. Essendo estremo difensore della nazionale greca, Orestis ha un po’ di cassa di risonanza. Il Benfica chiede subito informazioni, alle prese con la sostituzione di Oblak. L’affare si fa, l’accordo tra le due società viene raggiunto senza problemi visto che l’Udinese sta cedendo quello che per lei sulla carta è un esubero del progetto tecnico. Il greco vola a Lisbona per firmare il nuovo contratto, ma improvvisamente i biancorossi prendono tempo, lasciando il ragazzo in hotel. La trattativa salta improvvisamente. I lusitani hanno deciso di chiudere per Julio Cesar, nome più di grido per una delle piazze più importanti del Portogallo.

Così, sfumata la vendita, Karnezis finisce il percorso e va a difendere i pali dell’Udinese. Stramaccioni infatti lo preferisce definitivamente a Scuffet e il greco si prenderà la scena affermandosi come uno dei migliori portieri della A. Quando si dice che chiusa una porta si spalanca un portone.