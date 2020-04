Le grandi trattative dell’Udinese – Il triangolo Allan, Britos, Zapata e quel diritto di riscatto

Estate 2015. L’Udinese è alle prese con una seconda nuova partenza dopo l’addio di Francesco Guidolin. L’annata con Andrea Stramaccioni in panchina non ha portato i frutti sperati. La squadra infatti ha palesato difficoltà non da poco, finendo la stagione con una salvezza tranquilla e nulla più. Si riparte con Stefano Colantuono, che vorrebbe un regista e una punta per applicare il suo gioco. I Pozzo allora per accontentarlo iniziano a sondare il mercato a caccia della possibilità giusta per integrare un reparto che vede un Di Natale che potrebbe arrivare agli sgoccioli da un momento all’altro, Thereau e Muriel. Manca il classico centravanti. L’occasione si palesa quando il Napoli si interessa ad Allan. I partenopei infatti hanno in “esubero” Duvàn Zapata e Jorginho, due profili ideali per accontentare mister Colantuono in un colpo solo sia davanti che in mezzo. Per il secondo c’è il no della società (come sarà confermato qualche mese dopo dal suo agente), convinta che il ragazzo possa essere utile per la prima squadra. Il colombiano invece non disdegna la possibilità.

Partono dunque le trattative per arrivare a uno scambio equo. I bianconeri infatti vorrebbero soprattutto cash, mentre De Laurentiis vede nel Panteròn la possibilità di non dover scucire nulla per ottenere Allan. Ne nasce un lungo tira e molla, con diverse parti da mettere d’accordo. Nelle discussioni sulla formula tenta di inserirsi il Sassuolo, che, alla pari dell’Udinese, cerca Duvàn Zapata. I due club trovano l’accordo sulla parte economica, dodici milioni totali, ma nel frattempo il ragazzo è stato convinto dagli emiliani e i tempi si allungano notevolmente. La quadratura del cerchio arriva dopo un lungo tira e molla: al cash viene aggiunto Britos, destinato al Watford, e il prestito biennale di Duvàn Zapata senza diritto di riscatto e con recompra in favore del Napoli alla fine del primo anno. Proprio queste ultime due clausole creeranno alla fine in realtà più problemi che agevolazioni all’Udinese. Il Napoli rifletterà a lungo sulla possibilità di riportare a casa Duvàn dopo soli 12 mesi, mentre invece la mancanza di diritto di riscatto farà sì che il prestito biennale sia rispettato alla lettera.

Alla fine della seconda stagione infatti il valore di 20 milioni di euro del ragazzo sarà completamente fuori dalla portata dei bianconeri, che lo lasceranno andare alla Sampdoria. La caccia alla punta ricomincia daccapo e tutt’oggi forse non è terminata.