Le grandi trattative della Fiorentina - 1931, le prime stelle: Pitto e l'artillero scalzo Petrone

vedi letture

Nell'ultimo appuntamento di questa rubrica che ha provato a ripercorrere tutte le più grandi trattative nella storia della Fiorentina si torna alle origini. Anno del signore 1931, quando ancora la società simbolo della Toscana, ma più in generale il movimento calcio, ancora hanno da diventar grandi. È allora che approdano a Firenze i due primi volti noti, che corrispondono sostanzialmente ai primi grandi grandi acquisti nella storia del club: prima Alfredo Pitto e poi Pedro Petrone, entrambi passati per motivi differenti alla storia della Fiorentina.

Il primo, forse meno noto rispetto a Petrone, ha dalla sua il record di essere considerato come il primo vero acquisto di rilievo nella storia viola. Mediano forte, furbo ma soprattutto veloce come il vento, Pitto veniva dallo Scudetto conquistato con il Bologna nel 1929, ed era conosciuto anche grazie alle sue presenze in Nazionale. Proprio su questo fronte scriverà un capitolo di storia gigliata, dato che sarà il primo calciatore della Fiorentina a venire convocato dall'Italia, il 5 novembre del 1931, da fresco viola. Nello stesso anno, come scritto, era arrivato anche l'altro, la stella del Sudamerica.

Con l'Uruguay aveva giocato le Olimpiadi del 1924 e del '28, partecipando poi anche ai Mondiali del 1930. Sbarcato a Genova il 6 agosto del '31 assieme ad altri calciatori del suo paese che avrebbero scritto la storia, Petrone fu accolto alla stazione centrale di Firenze con tutti gli onori del caso: leggenda vuole che si fosse presentato scalzo - chissà se davvero o se è l'esagerazione dei racconti - salvo poi recarsi nei negozi di Firenze, accompagnato ed acclamato dai suoi nuovi tifosi, per comprarsele di nuove. Di reale c'era però la sua forza, e la sua capacità di sfondare le porte avversarie sia con il destro che con il sinistro: il soprannome che aveva, artillero, d'altronde parlava chiaro.

Sarà il primo grande bomber - ruolo peraltro da lui perfezionato dato che all'epoca il centravanti era più costruttore di gioco che finalizzatore - nella storia della Fiorentina, e suggellerà il suo pur breve passaggio con momenti scolpiti in ogni almanacco. Tra i vari record che può vantare, quello di essere stato il primo straniero di sempre nel club, ma anche di aver in qualche modo battezzato il futuro Franchi: segnerà infatti sia il primo gol in assoluto nel nuovo stadio (nel giorno in cui l'allora Berta veniva inaugurato) sia in campionato. Una parentesi, quella italiana, nella quale dovette modificare il suo nome in Pietro, onde evitare spiacevoli conseguenze dai fascisti, e che si concluse burrascosamente, con una fuga di ritorno in Uruguay dopo un litigio con il presidente Ridolfi Vay da Verrazzano, altra figura leggendaria nonché fondatore della squadra. Un addio che non cancellerà però né il suo ricordo, né il suo amore per la città, in cui tornerà a far visita, ricevendo l'accoglienza che si riserva ad una stella. D'altronde Petrone significa storia e leggenda della Fiorentina.