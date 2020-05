Le grandi trattative della Fiorentina - 1955, Julinho ala imprendibile con baffi alla Clark Gable

Dei due Scudetti conquistati dalla Fiorentina nella sua storia, per i quali tra le altre cose di recente la società viola ha festeggiato l'anniversario, il primo è senz'altro quello in cui a Firenze si era progettata prima e realizzata poi la costruzione di una grande squadra. A differenza di quella che vincerà nel '69, infatti, la Fiorentina del 1955/56 era una squadra pensata e costruita per arrivare a certi livelli. L'estate del 1955, in particolare, fu decisiva perché vide l'approdo in città di due campioni stranieri, che avrebbero contribuito enormemente al raggiungimento del titolo. Uno era Miguel Montuori, e ne scriveremo a breve, l'altro, invece, un brasiliano imprendibile sulla fascia, con due baffi sottili alla Clark Gable sul viso: Julio Botelho, o più semplicemente Julinho.

Alto e tanto elegante quanto capace di accelerazioni brucianti, Julinho è un monumento non solo della Fiorentina ma anche nella storia del Brasile. Proprio la Selecao fu la sua vetrina per l'Italia: l'ala si mise in mostra segnando un gol nel fatale quarto di finale perso contro l'Ungheria - la grande Ungheria - nella Coppa del Mondo 1954, vinta dalla Germania e, dopo che già qualche tempo prima sul suo conto si era interessata l'Inter del Mago Herrera, ecco arrivare la chiamata della Fiorentina. Una grande opportunità europea per Julinho, che decise di non lasciarsela sfuggire.

A notarlo, e soprattutto a volerlo, era stato il maestro Fulvio Bernardini, uno dei migliori allenatori che il calcio italiano abbia mai conosciuto. Il presidente, l'imprenditore tessile Befani, si convinse della bontà dell'affare e scucì una cifra tutt'altro che banale per i tempi: 5.500 dollari ai brasiliani del Portuguesa e Julinho mise la firma su un contratto di tre anni. Anche grazie alle sue (presunte) origini italiane, visto che un dirigente di allora garantì la discendenza da un presunto nonno del lucchese, rivelatosi poi però essere un funzionario della parola di Dio. Apriti cielo: è uno dei primi scandali di falsi passaporti di cui si ha memoria in Italia.

Ma poi c'era il campo, nel quale Julinho confermò la sua nomea di fenomeno sin da subito. La sua prima stagione a Firenze, infatti, coincise con la vittoria dello Scudetto da parte della squadra toscana, che poté festeggiare il raggiungimento del primo titolo nella sua esistenza anche grazie ai suoi dribbling ubriacanti sulla fascia destra che spesso e volentieri si concludevano con un assist vincente per il centravanti, Pecos Bill Virgili. Il richiamo del suo Brasile, poi, comincerà a diventare sempre più forte, e Julinho decise di tornarci al termine dell'accordo triennale con la Fiorentina, andando poi a vestire la maglia del Palmeiras per quasi un decennio, fino a fine carriera. L'unica esperienza che si è concesso lontano da casa lo ha reso una leggenda di Firenze, della Fiorentina e del calcio italiano.