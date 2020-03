Le grandi trattative della Fiorentina - 1985, arriva Baggio. Il Conte lo prende infortunato

vedi letture

C'era un ragazzino di 18 anni che a metà precisa degli anni Ottanta stava cominciando già a stregare il panorama del calcio italiano, nonostante giocasse ancora in terza serie. Si chiamava Roberto Baggio, e nei due decenni successivi avrebbe fatto parlare di sé, eccome. Ma quando la Fiorentina del presidente Flavio Callisto Pontello, passato alla storia con il soprannome di Conte (titolo nobiliare che effettivamente possedeva), mise gli occhi su di lui, ancora non erano in tantissimi ad avere ben chiaro cosa quel ragazzo sarebbe stato in grado di combinare. E quanto ancor di più avrebbe potuto dare, se le ginocchia avessero saputo sempre sorreggere quell'immensa dose di talento.

A dir la verità qualcuno sulle tracce di quello che poi sarebbe passato alla storia del calcio come Divin Codino, c'era. Una squadra, in particolare, sembrava poter mettere i bastoni tra le ruote ai viola: il Torino, con un ancor giovane Luciano Moggi pronto a soffiare sulla linea del traguardo le prestazioni di Baggio. L'allora dg gigliato Claudio Nassi ammonì il Conte, facendogli ben presente che se non avessero stretto rapidamente, i granata avrebbero effettuato lo scippo. Un rapido conciliabolo, prima dell'azione diretta dello stesso Pontello, che alzò la cornetta in direzione Vicenza, data la sua personale conoscenza con il presidente bianco-rosso Dario Maraschin. "Stiamo costruendo insieme un'autostrada, lo chiamo io", le parole con cui il Conte anticipò a Nassi la telefonata.

Tempo quattro giorni, e Baggio firmò. Era un nuovo giocatore della Fiorentina, che aveva versato 2 miliardi e 800 milioni di lire nelle casse del Vicenza per assicurarselo. Con un piccolo dettaglio, tutt'altro che insignificante: il ragazzo si era infatti infortunato gravemente ai legamenti del ginocchio destro ad inizio del mese di maggio, durante una partita in casa del Rimini. Sarà solamente il primo di una lunga serie di sciagure fisiche che non hanno comunque offuscato una delle stelle più brillanti nella storia del calcio italiano, un giocatore amato da tutti, amici e nemici.

D'aspetto magrolino, secco, a Firenze diventò grande, staccando un biglietto per il treno delle big (con prima, faticosissima fermata a Torino, sponda Juventus, accolta da una guerra civile in città) grazie ai colpi di classe con cui si impose, nonostante quasi un anno di sosta forzata agli esordi, nei cuori dei tifosi viola. Loro non l'avrebbero mai dimenticato, e viceversa: a testimonianza di queste parole, uno degli scatti più iconici nella storia del nostro calcio. Il 6 aprile '91 Baggio tornerà al Franchi da avversario, per la prima volta, e dopo essersi rifiutato di calciare un rigore, raccoglierà una sciarpa viola lanciatagli dalla tribuna al momento della sua sostituzione, tenendola stretta a sé. Un po' come i tifosi della Fiorentina con il ricordo di quel ragazzino capace di diventare un gigante nel capoluogo toscano.