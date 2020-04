Le grandi trattative della Fiorentina - 1992, il festaiolo Effenberg giocherà anche la Serie B

vedi letture

Nell'estate del 1992 la Fiorentina, pur senza saperlo, si preparava ad una stagione disastrosa, che sarebbe stata ricordata - in negativo - negli anni a venire. Eppure in quella sessione di mercato la società viola mise a segno acquisti importanti, su tutti il duetto prelevato dal Bayern Monaco: assieme al fantasista Brian Laudrup, la cui avventura ve l'abbiamo già raccontata sulle pagine di questa rubrica, fu anche la volta del tenace ed instancabile mediano Stefan Effenberg, volto della Nazionale tedesca.

Un colpo mica da ridere, visto che si trattava di un centrocampista visto in patria come il futuro della Mannschaft, pronto a lanciarsi nella prima avventura lontano dal suo paese, all'età di 24 anni. La Fiorentina era riuscito a strapparlo alla concorrenza grazie ad un'offerta buona, ma neanche più di tanto fuori dagli schemi, o sinonimo di spesa pazza: nella casse del Bayern Monaco il club guidato da Vittorio Cecchi Gori aveva versato all'incirca 5,5 miliardi di euro, quanto bastava per far cedere i bavaresi.

Con Effenberg, accolto piuttosto a gloria dall'ambiente gigliato, a Firenze però arrivò anche il difficile lato caratteriale dell'uomo, ancor prima che del calciatore. O meglio, più che di un carattere difficile si potrebbe raccontare di una scarsa attenzione alle regole che orientano la vita di un professionista, con una spiccata preferenza, invece, per un lato più godereccio dell'esistenza. Celebri in quel di Firenze, ancora oggi, le sue feste private, spesso e volentieri alla vigilia di appuntamenti importanti.

Come detto, sarà però una stagione infausta per la Fiorentina che, anche a causa del terremoto interno scatenato da Cecchi Gori con sfiducia pubblica ed esonero di Radice, troverà a fine anno un'amara retrocessione in Serie B. Ci sarà anche l'esperienza della cadetteria nella carriera di Effenberg: rimasto in seconda serie, il tedesco contribuirà all'immediata risalita dei viola, prima di salutare l'Italia in via definitiva e tornarsene nella sua Germania, al Borussia Moenchengladbach.