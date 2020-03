Le grandi trattative della Fiorentina - 1994, Marcio Santos non andrà a cena con Sharon Stone

Vittorio Cecchi Gori, a Firenze, è stato un presidente amatissimo per impatto sul presente (di allora), ma al quale sono legati poi ricordi piuttosto tristi, che fanno riaffiorare gli anni del fallimento, e della discesa in Serie C2 di una squadra spogliata pure della sua anima, tanto che ripartì col nome di Florentia Viola. Ma nel 1994 quei giorni erano ancora lontani dal venire, ed il rampante presidente viola stava per prodigarsi invece in annate di grandi spese e operazioni altisonanti sul calciomercato, iniziate proprio quell'anno, nell'estate del ritorno in Serie A. Dopo Rui Costa , arrivò un altro giocatore di lingua portoghese, fresco di campionato del Mondo vinto con il Brasile, proprio ai danni dell'Italia: Marcio Santos.

La sua unica annata nella Fiorentina sarà tutt'altro che positiva, ma l'accoglienza riservata a quel brasiliano - che pure aveva sbagliato l'unico rigore della Selecao in finale facendoselo parare da Pagliuca - è di quelle che si concedono ai grandi calciatori. Anche perché il difensore si stava mettendo in mostra ormai da un paio d'anni nel campionato francese con il Bordeaux, e per arrivarci la Fiorentina aveva dovuto compiere una sorta di giro sull'ottovolante. Perso per un soffio Thuram, che rimarrà uno dei più grandi rimpianti a Firenze, il club viola aveva disperato bisogno di un grande colpo in difesa, e per arrivare al secondo nome prescelto era necessario battere la concorrenza del Tottenham e venire incontro alle richieste dei girondini.

Entrambi gli obiettivi, alla fine, furono raggiunti. E se i 5,5 miliardi di lire da versare furono il problema minore, per convincere il brasiliano a non pensare all'Inghilterra servì un colpo di classe, una giocata da istrione qual era Cecchi Gori. Una volta entrato nel discorso con l'entourage di Santos, viene fuori che VCG è un produttore cinematografico, al che il brasiliano, follemente innamorato dell'attrice Sharon Stone - specie dopo il suo accavallamento di gambe in Basic Instinct - chiede di poterla incontrare. "Fammi 7 gol e ti ci organizzo una cena", la frase di Cecchi Gori entrata nel mito, ma anche nel racconto della realtà dei fatti, visto che addirittura ci sarà una clausola inserita ufficialmente nel contratto. Le sue prestazioni saranno piuttosto grigie, e la cena non ci sarà mai, ma poche ore dopo il ds Cinquini poteva portare conferma al suo presidente: Marcio Santos era pronto a sbarcare a Firenze.