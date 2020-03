Le grandi trattative della Fiorentina - 1994, Rui Costa e il Barcellona saltato per 2 miliardi

Appena tornata in Serie A dopo un'imprevista retrocessione, nell'estate del '94 la Fiorentina si apprestava a disputare la prima stagione intera sotto la presidenza unica di Vittorio Cecchi Gori, dopo che nel novembre '93 l'intera tifoseria, città, ma anche tante anime disseminate lungo tutta l'Italia, avevano pianto la scomparsa del padre Mario. Tra i vari volti nuovi arrivati a Firenze nel corso di quell'estate - ci sarà modo di approfondire nei prossimi giorni - ce n'è uno in particolare che avrebbe lasciato un segno indelebile, e non solo tra gli appassionati di fede viola, ma più in generale nel calcio italiano. Un fantasista portoghese di 22 anni, che in Serie A ci rimarrà per oltre un decennio: Manuel Rui Costa.

Arrivava a Firenze già con un discreto background, visto che poco tempo prima aveva condotto da protagonista il Portogallo alla vittoria del Mondiale Under-20, e che si stava già largamente mettendo in mostra nel campionato del suo paese, con la maglia del Benfica. C'è di più, perché il suo percorso nelle Aquile era stato lanciato dal calciatore più iconico e celebrato nella storia dell'intero Portogallo, quell'Eusebio venuto a mancare poco più di 6 anni or sono. Il grande campione l'aveva visto toccare il pallone all'età di 5 anni, e ne era rimasto letteralmente folgorato, spalancandogli la strada verso il Da Luz. Da lì, una continua ascesa, prima di quella famosa estate del '94. Nel corso della quale, forse non tutti lo ricordano, la sua destinazione sarebbe dovuta essere Barcellona.

Il condizionale rende anche poco il concetto, visto che online si trovano ancora gli scatti di un giovane Manuel Rui Costa con la maglia blaugrana indosso. L'allenatore dei catalani, un certo Johan Cruijff, ne aveva notato l'enorme talento, e intendeva portarlo alla sua coorte. Pur avendo dato mandato ai suoi collaboratori di lavorare sotto traccia, la notizia alla fine salta fuori, ed anche il giocatore non si nasconde, rilasciando alcune interviste in cui parla già in qualità di nuovo straniero del Barça. Tutto sembra ben indirizzato per un suo approdo in Catalogna, ma come nelle migliori storie, di calciomercato e non solo, arriva il colpo di scena. Dal Portogallo.

Succede infatti che il Benfica, in piena crisi economica, cambia presidente, e il neo-eletto Damasio fa diventare carta straccia le promesse che il Barcellona aveva strappato a De Brito, il suo predecessore sulla scrivania delle Aguias. Se infatti per quest'ultimo sarebbero bastati 9 miliardi per cedere Rui Costa, concedendo un piccolo sconto sui 10 previsti, Damasio invece non ci sta, e ne vuole 11. Non uno di meno. Ad approfittare di questa situazione è la Fiorentina: il club toscano raccoglie al volo la segnalazione di Antognoni, il quale l'aveva visto in azione proprio con il Portogallo U20, e il ds Cinquini convince Cecchi Gori a versare la cifra stabilita. Iniziano così 7 anni di una meravigliosa parentesi fiorentina, in cui avrà modo di vincere due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Si sarebbe conclusa poi per far fronte nuovamente a difficoltà economiche, stavolta su sfondo viola. Ma questa è un'altra storia...