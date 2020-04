Le grandi trattative della Fiorentina - 1996, la stella di Kanchelskis spenta da Taribo West

La Fiorentina degli anni Novanta era una squadra pazza, perfetta emanazione del suo presidente Vittorio Cecchi Gori. I tifosi del club toscano, in quel decennio, hanno vissuto una continua altalena emotiva, legati alle prestazioni discontinue di una squadra capace di passare rapidamente dalla retrocessione in Serie B alla vittoria di una Coppa Italia, e in questo ondulato panorama, a Firenze, c'è stata anche la possibilità di veder transitare grandi campioni, diventati tali all'estero con maglie che hanno fatto la storia. Tra loro, seppur la sua esperienza poi non si sia rivelata positiva, c'è sicuramente Andrei Kanchelskis.

Nato in Ucraina, ha però vestito la casacca dell'Unione Sovietica prima, e della Russia poi. La grande esplosione nel calcio che conta però, dopo due avventure con la grande Dinamo Kiev e lo Shakhtar, l'ha avuta in Inghilterra, con una maglia leggendaria, quella dei Red Devils, e agli ordini di un allenatore che ha fatto la storia, Sir Alex Ferguson. La conferma delle sue qualità, poi, nella stagione 1995/96, conclusa a suon di gol con l'Everton. Cecchi Gori se ne innamora e, nella finestra invernale del '97, decide di portare questa perla russa a Firenze. Un biltz lampo, e l'affare si chiude.

I dirigenti della Fiorentina si presentano a Liverpool con un'ampia disponibilità economica, e mettono 15 miliardi di vecchie lire sul piatto dei Toffees, più un contratto triennale al calciatore, cui sarebbe stata corrisposta la medesima cifra. A fine mese arriva l'annuncio, e in città monta l'entusiasmo, viste le indiscusse qualità di Kanchelskis, tra le quali spiccava senz'altro la grande velocità, sia con il pallone che senza. Il problema, casomai, risiedeva nelle sue caviglie, e ben presto anche i tifosi viola se ne accorgeranno.

Le prime avvisaglie arrivano al termine della prima stagione, chiusa anzitempo a causa di un ruvido intervento subito da Candela durante una partita con la Roma. La nuova stagione però, vista anche la grande considerazione riposta in lui dal nuovo allenatore Malesani, sembra poter cominciare su buoni diversi, ma qualcuno non è d'accordo. Costui risponde al profilo di Taribo West, difensore dell'Inter autore di un censurabile intervento ai suoi danni, che lo costringerà a più di un mese di stop per rimettersi dai guai alla caviglia. Kanchelskis non sarà più lo stesso, e, appena rientrato, si farà male nuovamente alla rotula e al ginocchio sinistro. Segnali nefasti, di una discesa che era cominciata. Al termine della stagione lascerà Firenze e andrà a giocare in Scozia, a Glasgow, nei Rangers. Il suo ricordo a tinte viola rimarrà sbiadito, come un'occasione persa. Ma l'affare, al tempo, era di quelli che riempivano le prime pagine sportive.