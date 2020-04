Le grandi trattative della Fiorentina - 1999, Di Livio aka l'uomo che discese agli inferi e risalì

Se c'è un giocatore che più di ogni altro rappresenta, anzi sarebbe meglio scrivere incarna la complicata e sofferta transizione societaria della Fiorentina tra la fine e l'inizio del millennio, quello non può che essere Angelo Di Livio. Soldatino, soprannome con il quale è sempre stato storicamente noto e che spiega al meglio le virtù dell'uomo oltre che del (fu) centrocampista, infatti è stato presente al momento dell'ingloriosa caduta, e quindi anche della successiva risalita che ha caratterizzato il passaggio di consegne, se così lo si può definire, del club viola dalle mani di Cecchi Gori, ormai decaduto e abbattuto dalla giustizia, a quelle dei fratelli Della Valle, Diego in partenza. Ma proviamo a procedere con ordine.

Pensare che all'inizio Di Livio neanche voleva andarci, a Firenze. O meglio, avrebbe sicuramente di gran lunga preferito continuare a giocare nella Juventus, quella Juve che l'aveva reso grandissimo calciatore, e con cui aveva vinto un po' di tutti, spaziando dai tre Scudetti alla Champions League vinta nel '96 nella sua Roma, a discapito dell'Ajax. Da parte della Vecchia Signora, però, non c'era più la stessa attrazione irrefrenabile ora che l'instancabile centrocampista aveva ormai raggiunto i 33 anni, età storicamente prodiga per i miracoli, a patto però che tu sia uno speciale. Fu dunque addio, pure piuttosto polemico, con destinazione Fiorentina. Vivrà una seconda vita, solo che ancora non poteva immaginarsi come.

L'inizio, anzi, fu particolarmente buono. La beatissima quiete prima della tempesta, dato che al suo secondo anno in maglia viola arriverà a festeggiare la Coppa Italia vinta contro il Parma. Sarà però il preludio di un terremoto, innescato dalla complicata situazione finanziaria, e forse anche dall'eccessiva temerarietà, di Cecchi Gori. Il produttore cinematografico, ormai alla guida della Fiorentina da oltre dieci anni, è costretto a dichiarare bancarotta e la squadra, nel frattempo retrocessa in Serie B, fallisce. A 36 anni suonati, però, Di Livio decide che non è ancora finita, e che quella piazza che l'ha accolto così bene merita qualcosa di più. Un'altra impresa del Soldatino.

Comincerà così il capitolo finale della carriera di Di Livio, se non il più bello sicuramente il più intenso, vorticosamente emozionante. Nella prima annata post-fallimento neanche c'è il nome Fiorentina, ma l'esperto capitano non fa una piega e guida l'anonima Florentia Viola a dominare la C2. L'anno successivo ecco che torna il marchio originale, e arriva anche a sorpresa la Serie B diretta, causa tribunali, senza passare dal gradino C1. In cadetteria la questione sarà più faticosa, ma i viola di Mondonico arrivano a giocarsi i play-off per il rotto della cuffia, per portare poi a termine il compito in finale con il Perugia. Esplosione, festa di popolo: la risalita è completata. Il giusto premio per un Di Livio stanco, ma pago del suo lavoro, è un'ultima annata di Serie A, il suo habitat naturale. Ormai vicino ai 40 anni metterà insieme una ventina di partite tra campionato e Coppa Italia, contribuendo a modo suo al raggiungimento di una salvezza poche volte così sofferta e complicata nella storia gigliata, prima dell'addio, alla scadenza del contratto. Nessuno, nonostante una rivalità congenita, ricordava più da dove fosse venuto: ancora oggi Firenze lo saluta con affetto, e lo acclama con rispetto.