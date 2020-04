Le grandi trattative della Fiorentina - 2005, altro che supplì: Brocchi vive un anno intenso

Può una sola stagione lasciare un ricordo vivido sulla pelle di un calciatore? Sì, se chiedete a Cristian Brocchi e al rapporto speciale che lo ha legato a Firenze, e alla Fiorentina. Una vita a difendere i colori del Milan, sostanzialmente - pur con qualche scappatella sportiva che si è sempre concesso, anche dall'altra parte della città - e un dolcissimo intermezzo in maglia viola, da lui descritto e paragonato alla stregua di una donna di cui ti innamori quando vai in vacanza all'estero, nel corso della maratona benefica organizzata domenica scorsa da FirenzeViola.it. Nel corso della medesima intervista si è anche lasciato andare a divertenti aneddoti, come il momento cui ha letto l'appellativo "Supplì con le gambe" apparso tra i commenti online.

Altro che supplì, a Firenze il tenace centrocampista riesce a ritrovare una dimensione da titolare che aveva smarrito nel Milan, e grazie anche alla guida tecnica calibrata di Cesare Prandelli, con cui Brocchi manterrà sempre un rapporto speciale, e che ricorderà tra i fattori chiave del suo successivo sviluppo come allenatore. Tornando però al calcio giocato, la stagione 2005/06, sul campo, sarà di quelle importanti a Firenze e dintorni: quarto posto, e qualificazione in Champions League. Almeno teoricamente, perché interverrà il ciclone Calciopoli e la toglierà ai viola, costringendoli l'anno seguente a partire con -19 prima, poi -15 di penalizzazione, in una stagione che però rimarrà impressa nella storia della Fiorentina. Ma non divaghiamo troppo.

Al termine del campionato, il futuro di Brocchi è sospeso tra il Milan, da lui stesso definito "casa sua", e la Fiorentina. Lui alla Gazzetta si lascia persino andare ad una dichiarazione a sfondo viola. Della Valle e Berlusconi però non trovano l'accordo per far proseguire l'esperienza del mediano al Franchi e, prima che intervengano le dinamiche giudiziarie delle due società ad interrompere in maniera quasi naturale il tavolo di trattative, saranno anzi delle parole al miele del Cavaliere, suo vero padre putativo nel mondo del calcio (leggasi Milan e Monza) a convincerlo a rimanere in quel di Milanello. Le strade di Brocchi e della Fiorentina non si incroceranno più così direttamente, ma l'esperienza di quella stagione, parole sue, la porta ancora nel cuore.