Le grandi trattative della Fiorentina - 2005, pacchetto Lecce: prima Bojinov, poi Corvino

Gli ultimi quindici anni di storia della Fiorentina hanno visto la presenza, e l'alternanza, di solamente due nomi sul tavolo dirigenziale del mercato: Pantaleo Corvino e Daniele Pradè. I due si sono scambiati il testimone già due volte, con il primo a precedere l'operato del secondo in due finestre temporali distanti tra loro qualche anno. L'esperto dg di Vernole è stato incarnazione del ritorno della Fiorentina in Serie A, grazie ad acquisti di vario rango che hanno dato lustro al club viola, e portato a Firenze nomi di una certa caratura, oltre a giovani di belle speranze da ogni parte del mondo, con esiti differenti. Appena prima che iniziassero i suoi anni da ds gigliato, però, un acquisto sbagliato a lui collegato: Valeri Bojinov.

Eppure il bulgaro, a metà del primo decennio dei Duemila, era considerato un vero e proprio predestinato, nonché fenomeno di precocità: con la maglia del Lecce aveva debuttato in Serie A a poco più di 15 anni, divenendo così il più giovane ad aver mai esordito nella massima serie italiana. Si era imposto all'attenzione di tutti grazie alla cura del maestro Zeman, che oltre a lui aveva reso grande anche un altro talento dell'est quale Vucinic. Se a 19 anni hai quasi venti gol in Serie A, normale che il carrozzone incensi e parli (spesso) bene di te: così, qualche mese prima del suo direttore Corvino, ecco che Bojinov arriva a Firenze.

La squadra toscana riesce ad aggiudicarselo grazie ad una corposa offerta, con circa 15 milioni di euro messi sul piatto. Sembra il colpo della vita, invece si rivelerà sostanzialmente un buco nell'acqua: probabilmente non erano stati fatti i conti con il lato caratteriale del ragazzo, al di là delle sue giocate sul rettangolo verde. Un aspetto decisivo, visto che dopo un anno e mezzo di permanenza non esattamente indimenticabile, segnata pure dagli infortuni, a Corvino toccherà l'infausto compito di cedere quel giocatore che aveva scovato e reso top a Lecce. Prima un anno (negativo, anche questo) in prestito alla Juventus, poi l'addio definitivo destinazione Manchester City, quando ancora il club non era presidio di sceicchi. Nel frattempo tra Bojinov e l'ambiente fiorentino era maturato un rapporto quasi astioso, e se ne avrà riprova negli incroci degli anni seguenti, in cui da una parte il popolo viola non lesinava sulle offese per tutti i 90 minuti di partita ed oltre, mentre il bulgaro, quando poté, non risparmiò alcune esultanze volutamente provocatrici. In pieno stile Bojo, d'altronde.