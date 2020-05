Le grandi trattative della Fiorentina - 2005, Pasqual uomo immagine della nuova Viola

Estate 2005: dopo una risalita accorciata dall'intervento della giustizia sportiva, che le permise di saltare a piè pari la C1, la Fiorentina nella stagione precedente ha fatto il suo ritorno trionfale in Serie A, seppur rischiando immediatamente di scendere di nuovo giù, salvandosi solamente all'ultima giornata contro il Brescia. L'estate successiva, perciò, la società dei Della Valle progetta una sorta di rifondazione tecnica, grazie alla quale le prestazioni della squadra gigliata cresceranno notevolmente di livello. Tra i vari Frey, Toni, Montolivo e compagnia cantante approdata nel capoluogo toscano in quelle settimane, c'è anche un giovane terzino che diventerà l'uomo immagine della squadra gigliata per gli oltre dieci anni che hanno da venire: Manuel Pasqual.

Un mancino tagliente o morbido, a seconda di quanto richiesto dalle occasioni, che finirà col divenire iconico a Firenze e dintorni, una capacità di sfornare assist esplosa già nella sua prima annata a tinte viola. Un profilo, quello di Pasqual, balzato agli onori della cronaca grazie alle ottime prestazioni messe in campo negli anni con la maglia del vicino Arezzo, prima in C1 e poi in Serie B. Da lì la chiamata del ds Corvino che, consigliato anche dal tecnico Prandelli, se lo assicura per una cifra nemmeno banale: 2,5 milioni di euro per la comproprietà. Un pizzico di rodaggio prima dell'inserimento stabile nell'undici titolare, e solo un anno dopo ecco il definitivo riscatto viola, per altri 3,5 milioni. In tutto dunque 6 milioni: non esattamente pochissimi per un terzino, per quanto giovane e di belle prospettive, che arrivava dalla Serie B.

Dal canto suo Pasqual avrà anche modo di sdebitarsi, eccome. Rimarrà infatti a Firenze per oltre un decennio, sfornando assist per i vari centravanti che si sono susseguiti: da Toni a Gilardino, fino all'accoppiata mai sbocciata Rossi-Gomez, concludendo poi con Jovetic e Kalinic. Dopo sette anni di militanza, nel 2012 arriverà anche un ulteriore premio, la fascia da capitano lasciata vacante da Gamberini dopo l'addio. Ci sarà anche quella tra i motivi del contestato addio al termine di undici anni intensi, in cui ha vissuto anche da protagonista le notti di Champions League: il nuovo allenatore Sousa lo priva dei gradi e la consegna a Gonzalo Rodriguez, scatenando un senso di affronto in Pasqual. Al termine di quella stessa stagione, la 2015/16, il terzino abbandona Firenze e si trasferisce nella vicina Empoli. Nel suo ritorno al Franchi da avversario segnerà il rigore decisivo per l'1-2 degli azzurri, con tanto di esultanza polemica e bacio alla maglietta empolese davanti agli occhi di Sousa. I tifosi viola non l'hanno presa troppo bene, sebbene lui stesso abbia spiegato più volte, anche per vie traverse, di avercela avuta con il portoghese e non con chi l'aveva sostenuto e trascinato negli undici anni più importanti della sua carriera.