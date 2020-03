Le grandi trattative della Fiorentina - 2005, Toni si scopre bomber a quasi trent'anni

Firenze spesso e volentieri è stata la casa di grandi centravanti e, come nel caso di Batistuta per esempio, di giocatori che probabilmente, prima di indossare la maglia viola, non sapevano di essere in grado di realizzare tanti gol. In parte, è il caso anche di quel gigantesco numero nove arrivato dal Palermo nel 2005, uno degli esempi più lampanti di giocatori che si sono scoperti in nuove vesti quando ormai, calcisticamente, sembrava già essere stato superato il tempo limite. Ma, come ricordava anche il maestro Manzi, maestro degli italiani del Dopoguerra, non è mai troppo tardi. Vedere il caso di Luca Toni per credere.

La Serie A l'aveva già vissuta quand'era più giovane, nelle esperienze al Vicenza e al Brescia susseguitesi subito all'inizio del nuovo millennio, ma senza riuscire a lasciare il segno. Tanto che per lui era arrivata una quasi naturale retrocessione, in Serie B, quando venne acquistato dal Palermo. A 26 anni è una discesa dalla quale non è scontato riuscire a risalire, ma il destino per lui aveva in serbo piani migliori. Succede infatti che Toni risulti decisivo con i siciliani, aiutandoli nel conquistarsi uno storico ritorno in massima serie a suon di gol, e a quel punto l'attaccante emiliano sfrutta al meglio la seconda occasione, imponendosi anche nel successivo campionato, con ben 20 gol messi a segno. Su di lui mette dunque gli occhi la Fiorentina.

L'affare non è troppo complicato, e il ds Pantaleo Corvino, seguendo i classici step di una trattativa: prima si arriva all'accordo con i rosa-nero, sulla base di 10 milioni di euro, quindi viene stipulato un contratto quadriennale con il giocatore. Le stagioni di Toni a Firenze saranno solamente due, ma al limite dell'indimenticabile, soprattutto la prima. L'esordio in viola è di quelli che lasciano il segno: nella stagione 2005/06 infatti guida la Fiorentina ad una grande cavalcata nel torneo, scandita dalle 31 reti che gli valgono il titolo di capocannoniere, il record per il miglior marcatore in un campionato nella storia viola, e persino la Scarpa d'Oro come miglior realizzatore in Europa. Un ulteriore premio arriverà poi per lui con la partecipazione alla spedizione azzurra nel trionfale Mondiale del 2006.