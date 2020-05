Le grandi trattative della Fiorentina - 2008, un duro di nome Felipe Melo. Che scherzo alla Juve

vedi letture

È l'estate del 2008 quando Pantaleo Corvino, ds della Fiorentina, mette a segno un acquisto abbastanza costoso per i parametri del club, assicurandosi un centrocampista brasiliano tutto lotta e cattiveria (sportiva, s'intende, anche se a volte è andato oltre): Felipe Melo. Divenuto giocatore fatto e finito in Spagna, mettendosi particolarmente in luce, anche in zona gol, con la maglia dell'Almeria, di cui era stato eletto miglior giocatore per la stagione appena conclusa, l'allora 25enne fu portato a Firenze per circa 8 milioni di euro.

Molto religioso, questo suo essere credente contrapposto al carattere e alle virtù calcistiche da vero battagliero fu fonte di grande entusiasmo per il tifoso medio della Fiorentina, tanto da portare la curva gigliata a dedicargli un coro personalizzato sull'aria di Fantastico di Raffaella Carrà. Anche perché Felipe Melo si era presentato in maniera tutt'altro che banale: nell'1-1 interno contro la Juventus con cui la Fiorentina aprì il proprio campionato, al termine di una partita intensa e giocata molto bene, il brasiliano si fece espellere per un'entrata ruvida su Poulsen. Sì, Firenze: questo è Felipe Melo.

Proprio la Juventus sarà un fattore decisivo nel suo futuro calcistico. L'esperienza in suolo fiorentino infatti per lui durerà appena il tempo di una stagione, nella quale attrae tanti interessi illustri, tra cui proprio quello della Vecchia Signora. Corvino fiuta la possibilità di chiudere un bell'affare, ed in effetti questo accade: Felipe Melo diventa bianconero per 15 milioni di euro più il cartellino di Marco Marchionni. Come andrà (male) l'avventura juventina del brasiliano è storia nota, visto che il suo nome è legato alle trattative meno riuscite nella storia del club torinese. Per qualcuno, a Firenze e dintorni, sarà stata una soddisfazione doppia aver giocato quello scherzetto alla Juve.