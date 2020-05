Le grandi trattative della Fiorentina - 2013, a Firenze si vede la versione peggiore di Ilicic

Nel corso della carriera dello sloveno Josip Ilicic c'è una parentesi viola, anzi due. La prima, contornata anche di giallo, è quella che lo lega al Maribor, società in cui si è imposto alle attenzioni del calcio professionistico e in particolare del Palermo. Dopo averci giocato contro nei preliminari di Europa League, il presidente rosa-nero Zamparini non ha dubbio e dà mandato alla sua squadra mercato di prendere quel fantasista dal passo cadenzato e dal mancino caldo. Arriverà in Sicilia assieme al compagno e connazionale Bacinovic, seppure i due poi seguiranno parabole diametralmente opposte tra loro.

Al Palermo le cose vanno molto bene, tanto che sul suo conto cominciano a posarsi gli sguardi interessanti di tante altre realtà italiane di rilievo. La più decisa ad affondare il colpo è la Fiorentina: il ds Pradè versa 9 milioni di euro più bonus, per un totale che sarebbe arrivato a sfiorare la dozzina, nelle casse della società siciliana e consegna a Montella un nuovo profilo per l'attacco. Lo stesso giocatore che più volte aveva già punito i viola con reti spettacolari, alcune delle quali tra le più belle della sua carriera.

Nel capoluogo toscano, però, non sboccia l'amore. Inizialmente i tifosi non vedono bene l'innesto di Ilicic, troppo spesso avulso dal gioco di una squadra che - va ricordato - veniva raccontata all'epoca come l'eccellenza del gioco di possesso, e di posizione, all'italiana. Un enorme bagliore fu vissuto all'inizio della stagione 2015/16, quando la Fiorentina di Sousa raggiunse il primo posto per qualche tempo anche grazie ai suoi tanti gol. Una seconda parte di stagione non all'altezza, e tante altre prove negative, finiranno per cancellarla presto.

D'altronde, se chiedete in giro, molti tifosi risponderanno che ricordano Ilicic soprattutto per il gol sbagliato in finale di Coppa Italia 2014 contro il Napoli, un tiro che avrebbe potuto portare i viola ai supplementari con gli azzurri rimasti in dieci. Inevitabile, per il benessere comune, cambiare aria: sarà venduto da Corvino all'Atalanta per una cifra quasi equivalente a quella per acquistarlo, con però tutti i successivi rimpianti dati dalle grandi prestazioni dello sloveno in quel di Bergamo che portano oggi la Dea ad essere tra le realtà più interessanti del panorama nostrano. A Firenze hanno visto una versione scolorita di Ilicic, e oggi c'è chi si mangia ancora le mani.